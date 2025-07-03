Общество 03.07.2025 в 11:18

Для несовершеннолетних из СИЗО в Улан-Удэ провели песочную терапию

Это помогает подросткам справиться со своими стрессами и эмоциями
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для несовершеннолетних из СИЗО в Улан-Удэ провели песочную терапию

Для несовершеннолетних из СИЗО в Улан-Удэ провели песочную терапию. Это помогает подросткам справиться со своими стрессами и эмоциями.

- Психологи СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных занятие с использованием песочной терапии. Данная методика основана на создании сюжетов и композиций при помощи песка, что позволяет участникам выражать свои эмоции и переживания в невербальной форме, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В процессе работы с песком подростки научились справляться с тревожными состояниями, прорабатывать внутренние страхи и постепенно укрепили самооценку.

Данная форма работы является частью комплексной программы психологической помощи несовершеннолетним.

 

Фото: УФСИН России по РБ

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