Для несовершеннолетних из СИЗО в Улан-Удэ провели песочную терапию. Это помогает подросткам справиться со своими стрессами и эмоциями.

- Психологи СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных занятие с использованием песочной терапии. Данная методика основана на создании сюжетов и композиций при помощи песка, что позволяет участникам выражать свои эмоции и переживания в невербальной форме, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В процессе работы с песком подростки научились справляться с тревожными состояниями, прорабатывать внутренние страхи и постепенно укрепили самооценку.

Данная форма работы является частью комплексной программы психологической помощи несовершеннолетним.

Фото: УФСИН России по РБ