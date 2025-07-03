Общество 03.07.2025 в 11:31

В Бурятии с начала года капитально отремонтировали 222 многоквартирных дома

Собираемость взносов на капремонт сейчас держится почти на 100% уровне
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии с начала года капитально отремонтировали 222 многоквартирных дома
Фото: предоставлено Фондом капремонта
Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД в Республике Бурятия традиционно подвел итоги работы первого полугодия. 

- Фонд на сегодняшний момент держит достаточно высокие темпы реализации программы по капитальному ремонту. В этом году нами уже проведены ремонтные работы в 222 многоквартирных домах. В прошлом году у нас за весь период было отремонтировано 355 домов по 606 видам работ. Мы не останавливаемся, продолжаем эту работу. Сейчас, в тёплое время года, активно ведем ремонтные работы по фасадам и системам отопления. Все работы проводятся в соответствии с краткосрочным планом, - сказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Бурятии Анастасия Сандрыкина. 

На 1 июля на территории республики выполнено 306 видов работ в 222 многоквартирных домах, разработали проектную документацию для 345 видов работ. 

За шесть месяцев этого года проведены работы по замене одного лифта, обновлению и ремонту 28 систем ГВС, 33 систем ХВС, 28 систем водоотведения, 69 систем электроснабжения, ремонту 147 крыш. Эти работы повышают комфорт жильцов. 

- Особое внимание хотелось бы уделить тому, что высокие темпы реализации программы напрямую связаны с уровнем собираемости взносов. Последние пять лет у нас уровень собираемости держится почти на 100% уровне. Это прямая заслуга жителей нашей республики, - также поделилась Анастасия Сандрыкина.

Напомним, в Региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах включено 4018 МКД, в которых предусмотрено выполнение 30 103 видов работ.
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