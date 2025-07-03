Общество 03.07.2025 в 11:52

В Бурятии на дороге возле Таксимо залатали ямы

Стоимость работ составила 2,9 миллиона рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии на дороге возле Таксимо залатали ямы

В Бурятии на дороге возле Таксимо залатали ямы. Стоимость работ составила 2,9 миллиона рублей.

- В Муйском районе на региональной дороге Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в границах поселка Таксимо км 410 – км 415 завершён ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Дорожники использовали порядка 32,5 м3 бетонной смеси. Стоимость работ составила 2,9 млн рублей, - сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».

Ремонт проводился с 11 по 26 июня с помощью трёх единиц специализированной техники: автобетоносмесителя и двух грузовых автомобилей марки УАЗ с бортовыми платформами.

Работы на региональной дороге в рамках содержания в Муйском районе продолжаются.

 

Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

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