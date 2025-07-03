Проезд в трамваях подорожает до 35 рублей

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об установлении предельных (максимальных) регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом» доложил председатель Комитета экономического развития и туризма Владислав Жербанов.

По его словам, МУП «Управление трамваев» выступило с предложением о повышении тарифов с 33 до 35 рублей.

«Согласно порядку принятия решений об установлении тарифов, изменение действующих тарифов в течение года осуществляется не более чем на 20%. Экономически обоснованный тариф МУП «Управление трамваев» составляет 62 рубля 66 копеек. На сегодняшний день предоставляемые из бюджета субсидии покрывают 40% от потребности», – поделился данными Жербанов. – «Прошу одобрить выдвинутое решение о повышении тарифов с 33 до 35 рублей».

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 13 км трамвайных путей находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Кроме того, стремительно сокращается количество частных перевозчиков. В связи с этим поддержка данного законопроекта о повышении тарифов представляет собой необходимость, а не прихоть.

«В настоящее время в планах предприятия – увеличение выпуска подвижного состава, начиная с сентября, чтобы перекрыть отток частных перевозчиков», – дополнительно сообщил депутат горсовета, заместитель директора МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета приняли решение единогласно. Тарифы увеличатся с 7 июля.

Помимо всего прочего изменится стоимость проезда в автомобильном транспорте. Согласно решению властей, цена поездки в автобусах и маршрутных такси увеличится с 36 до 40 рублей. Аналогичное повышение коснётся также пригородных дачных маршрутов.

Как пояснил представитель администрации, рост тарифов связан с увеличивающимися затратами перевозчиков. Экономически обоснованная стоимость одной поездки составляет 111 рублей 8 копеек. При этом бюджетная субсидия покрывает только 65% необходимых расходов, что в денежном выражении составляет 672 млн рублей.

«Сейчас из 1200 частных перевозчиков осталось 350. Несколько лет назад было 1900 частных перевозчиков, на линию вмещались только 1400», – комментирует ситуацию председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков. – «Перевозчики имеют право заявлять тарифные изменения один раз в течение календарного года. Они могут сделать это в январе, могут сделать в декабре. В данном случае – как только прошёл резкий рост стоимости топлива и рост расходов на зарплату персоналу, они сразу подготовили заявку и подали. Это значит, что следующего повышения в этом году уже не может быть».

Хорошей же новостью стало сохранение прежней стоимости проездных билетов для льготных категорий граждан. В отличие от разовых поездок, цена на льготные транспортные карты останется неизменной.

«Сейчас мы четко фиксируем сумму оплаты проезда для льготных и социально уязвимых категорий граждан. Это, в частности: пенсионеры, социально незащищенные группы, ветераны боевых действий, школьники, студенты. А это, как вы понимаете, довольно большое количество людей. Для многих из них даже минимальное повышение цены на проезд – неприемлемо», – подытожил зампред городского парламента Анатолий Белоусов.

Фото «Номер один»