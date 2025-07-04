В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший дворовый цветник

Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе по благоустройству придомовых территорий. К участию приглашаются жители многоквартирных домов, самостоятельно создающие цветочные композиции у своих подъездов.

Инициатор пилотного проекта и заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов отметил, что регулярно наблюдает как горожане своими силами преображают дворы: высаживают цветы, ухаживают за клумбами.

«Простая ситуация… иду по своему округу и вижу, как мужчина привёл участок в порядок, посадил цветы и каждое утро самостоятельно их поливает. И таких людей, создающих красоту возле своего подъезда, по всему городу очень много. Так, собственно, родилась идея показать этих людей, провести конкурс в каждом округе, определить первое, второе и третье места», – поделился Анатолий Белоусов. – «Победители получат наборы садового инвентаря и памятные дипломы».

Организаторы подчеркивают, что все участники уже являются победителями, так как вносят вклад в благоустройство города.

«Главная цель – не столько выявить лучших, сколько поблагодарить всех тех, кто украшает наш город», – добавил Белоусов.

Оценочные параметры: художественная выразительность композиции, нестандартный творческий подход, аккуратность и ухоженность клумбы, разнообразие используемых растений и применение экологичных методов ухода.

Срок подачи заявок – с 1 июля по 5 сентября. Отправить ее можно по электронной почте gorsovet@ulan-ude-eg.ru или подать лично по адресу: ул. Ленина, дом 54, кабинет 99. Оформляется она в произвольной форме, но нужно указать ФИО участника конкурса, адрес цветника и приложить как минимум пять его фотографий с разных ракурсов.

Фото «Номер один»