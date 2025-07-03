Более полутора тысяч жителей Бурятии своевременно не получили лекарства

Прокуратура Бурятии по поручению Генпрокуратуры России провела проверку по жалобе жителя Улан-Удэ, имеющего инвалидность и нуждающегося в дорогостоящих лекарствах. Проверка выявила, что проблема имеет массовый характер.«Установлено, что из-за несвоевременного формирования заявок на льготное лекарственное обеспечение и недостаточного финансирования более 1,5 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, орфанными и другими заболеваниями своевременно не получили необходимые медикаменты», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием обеспечить инвалида необходимым препаратом. А для комплексного решения проблемы ответственным должностным лицам внесли прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых 11 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.«В результате принятых мер внесены изменения в региональный закон о бюджете, что позволило приобрести требуемый объем лекарств на общую сумму 408 млн рублей и обеспечить ими нуждающихся граждан. На эти цели выделено дополнительное финансирование в сумме 256 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.