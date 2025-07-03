Жителей Улан-Удэ призывают сдать кровь. Ее можно сдать в эту субботу, 5 июля.

- 5 июля с 8 до 13 часов на станции переливания крови пройдет донорская суббота. Для тех, кто очень хотел, но не мог сдать кровь в будний день. Перед сдачи проверьте на сайте станции переливания крови, какая кровь сейчас нужна. На 3 июля остро нужна 2 группа крови, - сообщает сайт Бурятской республиканской станции переливания крови.

Перед сдачей крови нужно сесть на небольшую диету. Нужно полностью исключить острое, жареное, соленое, копченое. Нельзя есть бананы, орехи, яйца и молочку.

Донору компенсируются затраты на обед - 1053 рубля. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Причины стать донором:

- Спасать жизни. Один донор может спасти до трех человек.

- Бесплатная диагностика. Каждая донация для вас – бесплатный анализ крови.

- Сдача крови снижает риск тромбозов, перегрузки железом и стимулирует кровотечение.

Фото: Номер один