Жители Бурятии встретят «Ночь Ивана Купалы» в Этнографическом музее

Жители Бурятии встретят «Ночь Ивана Купалы-2025» в Этнографическом музее. Праздник начнется 6 июля с 14.00 (возрастное ограничение 0+).

- Каждое лето, в ночь с 6 на 7 июля, отмечается один из самых загадочных и красивых славянских праздников — Ночь Ивана Купалы. Этот праздник, наполненный традициями и обрядами, символизирует наступление лета и пробуждение природы. Иван Купала — это не только день, посвящённый летнему солнцестоянию, но и время, когда, по древним поверьям, природа становится особенно магической, - говорят организаторы праздника.

На празднике всегда царит атмосфера веселья: звучит музыка, танцы под открытым небом, конкурсы, розыгрыши и традиции. Гостей ждет яркая концертная программа с приглашёнными музыкальными коллективами.

Во время праздника будут работать разные площадки - народные игры, хороводы, ремесленные ряды, площадка семейное творчество, фуд-корт, разнообразные мастер-классы и конечно самый популярный из них это мастер-класс «Купальский венок» полевых цветов и трав.

Телефон для справок: 33-25-10

Возрастное ограничение 0+



Фото: loon.site