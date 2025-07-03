Рост доходов – перераспределение расходов

На заседании 13-й очередной сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов был рассмотрен проект изменений в решение «О бюджете городского округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг.». С докладом выступил председатель Комитета по финансам Жаргал Будаев.

«Проект поправок предусматривает корректировку доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. В частности: доходы увеличатся на 1,121 млрд рублей и составят 20,913 млрд рублей, расходы вырастут на 1,112 млрд рублей, достигнув 21,239 млрд рублей, дефицит бюджета составит 327 млн рублей, а муниципальный долг будет ограничен суммой 5,108 млрд рублей», – заявил Будаев.

Основной прирост ожидается за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 128,3 млн рублей (госпошлины, аренда земельных участков, доходы от платных услуг. – Прим. ред.), а также роста безвозмездных перечислений из республиканского бюджета (субсидии, дотации, субвенции. – Прим. ред.) на 992,8 млн рублей.

Также прозвучало предложение о внесении изменений в параметры бюджета на плановый период. В 2026 году предлагается уменьшение безвозмездных поступлений на 41,6 млн рублей. В частности, уменьшаются субсидии на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры на 89,6 млн рублей и увеличиваются субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения в сумме 48 млн рублей.

«В целом общий объём доходов и расходов бюджета на 2026 год составит 25, 96 млрд рублей», – проинформировал Жаргал Будаев.

В 2027 году предстоит аналогичное уменьшение безвозмездных поступлений, но уже на 89,6 млн рублей. Объём же доходов и расходов составит 24,057 млрд рублей.

«Дефицит в 2026 и 2027 гг. не планируется. Верхний предел муниципального долга также составит 5,108 млрд рублей», –резюмировал председатель Комитета по финансам.

Председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету горсовета Дмитрий Путилин отметил, что налоги принесли в бюджет всего 40 млн рублей.

«Депутаты приняли увеличение доходной части бюджета в размере 1,112 млрд рублей. При этом надо отметить, что эта сумма у нас состоит из безвозмездного поступления (992 млн рублей), а также собственных налоговых и неналоговых доходов (128 млн рублей). При этом налоговая часть составила 40 млн, а неналоговая 88 млн. Общая сумма у нас собственных налоговых и неналоговых доходов за 2025 год в итоге составила 7,556 млрд рублей. Бюджет составил на сегодня 327 млн рублей. Также соответственно мы утвердили параметры бюджета на 2026-2027 гг.», – обобщив итоги очередной сессии сказал Дмитрий Путилин.

Утверждённые депутатами изменения в бюджете Улан-Удэ направлены на сбалансированное распределение средств. Рост доходов и расходов позволит выполнить социальные обязательства, а перераспределение субсидий (сокращение финансирования инфраструктуры при увеличении вложений в водоснабжение. – Прим. ред.) оптимизирует затраты.

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