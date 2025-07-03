Общество 03.07.2025 в 13:19

От гирлянд до сугробов

В Улан-Удэ меняют правила благоустройства
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Текст: Макар Захаров
От гирлянд до сугробов

2 июля на 13-й очередной сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов прозвучало предложение обновить Правила благоустройства. Изменения коснутся праздничного оформления, уборки снега и защиты зелёных зон. С докладом выступил председатель Комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

Праздник к нам приходит

Одно из ключевых нововведений – продление сроков праздничного оформления. Теперь новогодние украшения начнут появляться на улицах города до 7 декабря. Ранее же сроки не были чётко регламентированы.

Кроме того, теперь для Дня Победы и Дня города декорации должны будут быть установлены не позднее чем за 20 дней до праздника. Это позволит создать необходимую атмосферу заранее и избежать лишней спешки.

Снег и ёлки, ледяные горки

Зимой коммунальные службы, как известно, весьма часто сталкиваются с проблемой утилизации снега. Раньше его можно было складировать где угодно, но теперь правила ужесточаются. Сваливать на газоны и зелёные зоны снег, смешанный с песчано-гравийной смесью (ПГС), отныне запрещено.

«В связи с участившимися случаями повреждений зелёных насаждений уплотнённым снегом при складировании вводится уточнение по складированию такого снега на газоны и территории с зелёными насаждениями. Размещать там теперь можно будет только рыхлый снег без примесей, который не вредит растениям», – пояснил председатель Комитета городского хозяйства.

Ещё одно уточнение касается придомовых территорий. Снег, собранный во дворах, должны будут складировать лишь на свободных участках, где нет движения машин и пешеходов.

«Проектом также уточняется, что размещение снега, собранного на придомовых территориях многоквартирных домов, допускается на участках этих территорий, где обеспечен отвод талых вод в период таяния и нет препятствий для движения пешеходов и проезда транспорта. Фактически это любое свободное место на территории МКД, если оно не мешает жителям», – резюмировал Дмитрий Фёдоров.

Председателя Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков отметил, что большинство рассмотренных на 13-й очередной сессии касалась непосредственно профильного комитета.

«По нашему блоку было больше половины вопросов. Часть нашла отражение в бюджете. Например, из 88 млн рублей дополнительных неналоговых доходов 46 млн это – новый договор с «ЭкоАльянсом» о передачи имущества, компенсация расходов по аварии и нанесению ущерба окружающей среде со стороны Минобороны, плюс доходы от компенсации за повреждение зеленых насаждений и нарушения правил парковки на газонах», – перечислил Сергей Бурдиков.

Проект уже прошёл обязательную процедуру оценки регулирующего взаимодействия, рассмотрен и одобрен на публичных слушаниях. Депутаты одобрили его единогласно. Вступит в силу он со дня официального опубликования.

Фото «Номер один»

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горсовет улан-удэ благоустройство праздники

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