Бриллианты теряют популярность среди жителей Бурятии

Синтез - лучше





Фраза «У девушки лучший друг – алмазы» является крылатой и происходит от песни «Diamonds Are a Girl's Best Friend» (в переводе «Алмазы - лучшие друзья девушек»). Эта песня прозвучала в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» в исполнении Мэрилин Монро в далеком 1953 году. Фраза стала символом роскоши и гламура, а также ассоциируется с представлением о бриллиантах как о весьма желанном подарке для женщин. Однако сегодня они окончательно проиграли статус желанного подарка смартфонам и упали в цене по причине распространения высоких технологий. Увы, можно скопировать не только сумку «Гуччи», но и бриллианты. Искусственные алмазы уже не отличимы от природных и стоят дешевле. Впрочем, цены и на природные камни падают не один год. В ситуации разбирался «Номер один».«Настоящие бриллианты никогда не падают в цене, это лучшие фамильные драгоценности, их красота и блеск не меркнут с годами, ценность не меняется, что бы ни поменялось в этом мире», - помпезно описывает главный свой товар сайт магазина «Сахаювелир».Бриллианты — это роскошь, а сама ее суть заключается в том, чтобы не быть доступной любому. В это понятие укладывается и невосполнимость: чем реже и уникальнее предмет, тем выше его цена. И с многокаратными природными бриллиантами этот принцип работает в полной мере.Все изменилось после внедрения технологий создания алмазов в промышленности в 80-е годы. После распада Союза эти инновации остались в России.Синтетические алмазы, так называемые выращенные в лаборатории, обладают рядом преимуществ перед природными, включая более низкую стоимость, экологичность производства и возможность контролировать характеристики камня. Их производят в лабораториях, используя два основных метода: высокое давление/высокая температура и химическое осаждение из паровой фазы.Синтетические алмазы полностью идентичны природным по химическому составу, структуре и оптическим свойствам. Поэтому отличить искусственный бриллиант от натурального покупателю невозможно - разницу определят только очень опытные продавцы либо инструментальным методом.- Основная проблема природных алмазов состоит в том, что качество искусственных камней лучше, - говорят продавцы.Главное отличие — искусственные алмазы идеальны по цвету и светопреломлению. На них никогда не найти характерных для натуральных минералов дефектов: помутнений, микротрещин или вкраплений. Традиционно отсутствие кристаллических дефектов — важнейший показатель качества. Именно чистота и отсутствие дефектов делают синтезированный алмаз таким идеальным. То есть слишком красивый и идеальный бриллиант говорит больше о том, что его синтезировали в лаборатории, а не добыли из-под земли.В лабораториях синтетические алмазы могут быть выращены с определенными характеристиками, такими как чистота, цвет и размер, что позволяет получать камни высокого качества. В природе цветные фантазийные бриллианты — большая редкость.Для молодого поколения это весьма актуально: если завтра, допустим, появится мода на оранжевый цвет, то бриллианты синтезируют такие, какие им закажут потребители. А не какие предложат продавцы.В Бурятию ранее активно поступали якутские алмазы от компании «Алроса».Начало спецоперации в 2022 году привело к тому, что западные страны включили российские алмазы в список санкционных товаров. Что привело к резкому сокращению экспорта «Алроса», компания понесла убытки в связи с потерей экспортных рынков, и ей пришлось продавать алмазы дешевле. Цена бриллиантов с 2021 года на сегодняшний день обвалилась в среднем на 30%.Когда маркетологи убеждали потребителей, что «настоящие бриллианты никогда не падают в цене», они не учитывали санкционный фактор, который оказал существенное значение на отрасль. Ведь более низкая стоимость натуральных алмазов оказала угнетающее влияние на спрос. Бриллианты — это не картофель, который всегда пользуется спросом, несмотря на стоимость.Из-за снижения цен потребители стали вдруг осознавать, что дорогие и роскошные изделия хуже сохраняют стоимость. В отличие от золота, которое, в отличие от алмазов, только растет в цене. Это вызвало сомнения в том, что алмазы - хорошее вложение во все времена.Неслучайно в Улан-Удэ недавно закрылся фирменный магазин «Сахаювелир» на ул. Коммунистической - нет спроса.Спасать алмазную отрасль приходится правительству.Так, Россия в 2025 году планирует провести закупку невостребованных покупателями алмазов за счет бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию «Алроса», которая столкнулась с обвалом экспорта до минимума более чем за десять лет.В частности, в бюджете на 2025–2027 годы заложено 154 млрд рублей на закупку драгоценных камней для Гохрана, и половина этой суммы выделят на алмазы, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.Выйдет ли алмазная отрасль из кризиса? Маловероятно, поскольку, помимо санкций, против рынка работает снижение доходов населения, уходящая мода на натуральные камни и переключение на синтезируемые. Опрос крупнейшего в США свадебного интернет-портала Knot показал, что в 2024 году более половины пар (52%) выбрали обручальное кольцо с искусственным бриллиантом. Такие результаты были получены впервые. Еще в 2019 году доля колец с искусственными бриллиантами составляла всего 12%.Поэтому инвестиции в мире пойдут на создание новых лабораторий и их усовершенствование, где можно будет массово выращивать самые крупные алмазы. Для этого не нужны ни лицензии, ни затраты на технику, ни рабочие. И, самое главное, не разрушается природа при добыче природных алмазов. На западе экологичность искусственных бриллиантов стала модным трендом. Таким образом, бриллианты постепенно, в связи с развитием технологий, синтеза, идут по пути превращения с предмета роскоши в обычный красивый продукт масс-маркета со снижением цен и доступностью для самых широких слоев населения.