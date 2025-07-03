В Бурятии защитят английский язык

В Бурятии, как и по всей России, вывески на английском языке (или любом другом иностранном языке) могут поменять на русскоязычные, если они не являются зарегистрированными товарными знаками. Новые поправки в федеральный закон предусматривают, что официальная информация, включая вывески, должна быть на русском языке. Использование иностранных слов допускается, если они не имеют аналогов в русском языке, но при этом требуется дублирование, причем русский текст должен быть более заметным. В противном случае за размещение вывески на иностранном языке может быть наложен штраф. В Бурятии закон подвергли критике.Закон о рекламе также регулирует применение иностранных слов, позволяя их использование, если они являются зарегистрированными товарными знаками.Смена вывесок может начаться с самого первого в Бурятии объекта - нового терминала аэропорта «Байкал».Прилетая к нам, жители и гости Бурятии, в том числе иностранные, первое, что видят на здании аэропорта - вывеску на английском языке Ulan-Ude. По-новому закону ее теперь надо либо убрать совсем, или сделать меньше, чем расположенная рядом на аэровокзале вывеска «Улан-Удэ».Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на вопрос о новых нормах федерального закона сообщил, что «вопрос изучают наши юристы, но вряд ли эта история имеет отношение к именам собственным, которые подверглись английской литерации. Поскольку слово «Улан-Удэ» заменить нечем».В целом в республике принятие закона бизнес воспринял крайне негативно. Ведь смена языка это не просто включение комбинации клавиш Ctrl+ Shift на компьютере. Это требует больших и зачастую излишних для бизнеса материальных затрат.- Три года назад в Улан-Удэ при поддержке госпрограммы «Мой бизнес» поменяли нашу англоязычную вывеску компании на новый шрифт, тогда за нее рекламщики взяли 120 тысяч, из них мы заплатили 20%. Получается, что государство выкинуло деньги на ветер? - недоумевает директор одной улан-удэнской туристической компании.По ее словам, на замену надписей сейчас дается девять месяцев, однако, учитывая нашу склонность переносить все на последний месяц, к концу года возникнет такой ажиотаж по всей стране, что рекламщики просто не справятся с заказами.- Одна вывеска обойдется нам точно больше 200 тыс. рублей, ведь, пользуясь ростом спроса, рекламщики 100% поднимут цены до потолка, - возмущается она.Кстати, в Улан-Удэ рекламные агентства уже начали рассылать бизнесу деловые предложения о замене их витрин на русские названия. Ценники, как говорят, «кусаются».Закон дает право в регионах принять дополнительные нормативы, касающиеся размещения вывесок. А что закон дает широкие возможности для сколачивания капитала на их замене, это признают и депутаты Хурала.- Идея о защите русского языка в целом неплохая, но это как закон о покраске травы накануне визита проверяющих. Ведь широкого обсуждения нового закона не было, поэтому кое-кто из крупных игроков мог его пролоббировать. И в сегодняшней редакции он нанесет больше вреда, чем пользы, и прежде всего в области туризма в Бурятии, - сообщил депутат регионального парламента Виктор Малышенко. - Спецоперация рано или поздно закончится, западный бизнес вернется в Россию, и те же туристы ничего не смогут у нас понять, потому что мы все вывески и указатели поменяли.Английский – международный язык общения. Его замена на русский может усложнить ориентацию иностранных туристов в Бурятии, особенно тех, кто не владеет русским. Это приведет к дискомфорту и снижению привлекательности нашего региона.По его словам, в стране сейчас есть гораздо более важные вопросы, чем борьба с вывесками.Между тем в Москве депутаты решили просто ничего не менять - ни вывески, ни названия. Учитывая важность туристического бизнеса для экономики города, они не будут бежать впереди паровоза, исполняя довольно спорные положения федерального закона о замене баннеров.В столице уже официально заявили о том, что вывески и надписи в Москве можно не менять. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.«Федеральный закон, касающийся требований к общественно значимой информации в городском пространстве, вступает в силу с 1 марта 2026 года. Он обязывает размещать такие сведения на русском языке - речь идет, в частности, о табличках, графиках работы, указателях, пояснительных надписях. Для Москвы важно, чтобы новые требования были реализованы без ущерба для навигации и городской среды. Закон не имеет обратной силы, поэтому уже размещенные вывески и надписи менять не требуется», - сказал собеседник агентства.В Москве, таким образом, нашли лазейку в законе, и теперь городские власти просто не будут требовать замены старых надписей на английском языке.Они будут висеть, пока не обветшают и не потеряют товарного вида. То есть практически неограниченное время (если вовремя их ремонтировать и подкрашивать). В Бурятии туристический и ресторанный бизнес ждет такой же поддерживающей политики и от региональных, и от муниципальных властей. А также от проверяющих контролирующих структур, ведь правоприменение закона может быть разным. Штрафы штрафами, но до абсурда доводить ситуацию в нашей республике, видя московский пример, все же, может, не стоит?