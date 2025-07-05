Автозаправочный деспотизм

Ситуация с ценами на бензин и дизель напоминает клубок взаимосвязанных проблем, где каждый фактор тянет за собой новые осложнения. Во-первых, географическая удаленность нашего региона от основных нефтеперерабатывающих мощностей автоматически увеличивает логистические расходы на доставку топлива. Во-вторых, изношенная транспортная инфраструктура в тандеме с суровыми климатическими условиями создает дополнительные затраты не только на транспортировку, но и на хранение горюче-смазочных материалов. Причем это лишь видимая часть айсберга в череде причин формирования цен...Неумолимо растущие из года в год фискальные нагрузки в виде налогов и акцизов формируют значительную часть розничной стоимости бензина, обеспечивая бюджет гарантированными поступлениями. Это финансовое бремя автоматически добавляет десятки копеек к каждому литру на заправочных станциях.- Пресловутые 58 рублей 53 копейки за литр АИ-92 это не только стоимость нефти с учетом ее переработки, это еще и разнообразные платежи в бюджет: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы на топливо. Помимо всего прочего, существует еще налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), расходы АЗС, экологический сбор, плата за пользование автодорогами и пр. В конечном итоге получается, что по большей части мы не машину заправляем, а государство, - с горькой иронией поясняет принцип ценообразования автоэксперт Дмитрий Угодин.Однако стоит понимать, что подобная налоговая нагрузка характерна для многих развитых стран. Но, по мнению граждан, проблема кроется не столько в размере сборов, сколько в отсутствии видимой отдачи от этих платежей.- Все собираемые налоги поступают в бюджет и распределяются по различным статьям расходов. Возьмем, к примеру, инфраструктуру - те же электросети, износ которых достигает 80%. Эта проблема копилась десятилетиями, начиная с «лихих» 90-х. «Где деньги, Зин», - риторически вопрошает экс-банкир и финансовый аналитик Олег Нипалин. - Эффективность использования этих средств для социальных программ остается под большим вопросом. Бензин же превратился в очередной своеобразный универсальный налог, который исправно платит конечный потребитель. То есть мы с вами.Но даже такого рода поборы - лишь часть уравнения. Пока общество спорит о справедливости акцизов, нефтяные компании сталкиваются с куда более фундаментальной проблемой: стремительным удорожанием самих технологий переработки нефти.За последние годы затраты российских нефтеперерабатывающих предприятий существенно выросли. Причинами стало ужесточение экологических норм, подорожание импортных катализаторов и оборудования, санкционное давление и разрыв международных логистических цепочек.- Специальное оборудование - это всегда сложно и дорого... Его можно сравнить с высокотехнологичными фильтрами для ТЭЦ. Они, безусловно, нужны, но всегда находятся «оптимизаторы», готовые работать по старинке. Мол, и без этих новшеств как-нибудь проживем, а вредные выбросы рассосутся сами собой, - с сарказмом комментирует возможные схемы сокращения издержек Олег Нипалин. - Рост стоимости оборудования часто преподносится как объективная необходимость. Но нельзя исключать того, что в отчетности могут появляться «субъективно раздутые» цифры, позволяющие компаниям и их руководителям получать дополнительные преференции.По данным трейдинговой компании ООО «Ресурс», финансовые показатели российских НПЗ по итогам прошлого года ухудшились на 20% (до 2254 млрд рублей), а доля убыточных предприятий отрасли достигла 21,5%. Однако розничные цены растут не так стремительно благодаря частичной компенсации издержек через налоговый маневр и жесткому государственному регулированию.Транспортные тарифы и логистические издержки - еще один важный элемент в этом сложном пазле. С 1 декабря прошлого года железнодорожные грузовые тарифы увеличились на 13,8% в рамках плановой индексации. Одновременно подорожали услуги госкомпаний: стоимость проезда по платным участкам автодорог выросла в пределах официальной инфляции.- Возьмем для примера трассу М-4 «Дон»: проезд из Москвы в Краснодар для легковых автомобилей в будние дни теперь стоит 4610 рублей - на 360 рублей дороже. Аналогичная ситуация на трассе М-11 «Нева»: участок от Солнечногорска до Петербурга подорожал на 320 рублей, - приводит актуальные данные Дмитрий Угодин. - При этом с февраля текущего года повысились тарифы системы «Платон» для грузовиков тяжелее 12 тонн. Все эти дополнительные расходы логистических компаний неизбежно включаются в конечную стоимость топлива, поскольку перевозчики претерпевают рост затрат.Каждая такая «мелочь» по цепочке приводит к тому, что средняя цена литра АИ-92 составляет уже не 43 рубля 88 копеек (как в 2020 году), а 58 рублей 53 копейки.Эксперты единодушны: корень всех этих изменений - инфляция.Ключевые факторы в ценообразовании нефтепродуктов - курсовая динамика рубля и зависимость от импорта технологий.- Геополитическая ситуация и введение новых санкций, безусловно, привели к резкому скачку инфляции, проблемам с логистикой и поставками еще в 2022 году. Сложилась текущая ситуация благодаря двум действиям… Первым делом Центральный Банк Российской Федерации практически девальвировал рубль. После этого начали поднимать цены буквально на все и началась инфляция. А с инфляцией у нас борются монетарными способами. То есть повышением ключевой ставки, что является вторым шагом ЦБ, - высказывает сугубо свою личную точку зрения финансовый аналитик. - Добить нашу экономику может третий шаг - укрепление рубля. Нефтегазовые доходы формируют порядка 30 - 40% федерального бюджета. При сильном рубле выручка от экспорта (номинированного в долларах/евро) конвертируется в меньшее количество рублей. По итогу дефицит бюджета растет, что ведет к сокращению соцрасходов или повышению налогов и т. д.Финансист убежден, что необходима структурная перестройка экономики, ведь топливо - лишь один элемент в длинной цепочке инфляционных процессов.- Мы наблюдаем мозаичную инфляцию, когда дорожают отдельные товарные группы. Дополнительное давление создает сокращение экспортных доходов при сохранении зависимости бюджета от нефтегазового сектора (25 - 30% поступлений). Этот дефицит компенсируется через увеличение налоговой нагрузки на население, - резюмирует Олег Нипалин. - Переломный момент наступит после неизбежного обвала перегретых фондовых рынков, который может произойти уже этой осенью. Мировые экономики до настоящего времени поддерживали стабильность за счет эмиссии, но этот ресурс практически исчерпан.Наши собеседники не исключают нового витка роста цен на топливо в ближайшей перспективе.- Мировые цены на нефть (Brent) могут начать колебаться в пределах 80 - 95 долларов за баррель из-за геополитической нестабильности и спроса на энергоносители, что, разумеется, окажет дополнительное влияние. Если рубль продолжит ослабевать, а государство не усилит регулирование цен, средняя стоимость АИ-92 может достичь 60 - 65 руб./литр, АИ-95 – 65 - 70 руб./литр. Однако корректировки в случае введения новых субсидий возможны, об этом забывать не стоит, - полагают эксперты.Современные цены на топливо - это отражение системных вызовов российской экономики. Бурятия оказалась в особенно уязвимом положении: огромные расстояния до НПЗ, сложная логистика, суровый климат. К этому добавляется непосильная налоговая нагрузка, составляющая более половины стоимости бензина. Санкции еще больше усугубили ситуацию, сделав нефтепереработку дороже.Теоретически выход есть. Стоит рассмотреть вариант появления дифференцированных налогов для удаленных регионов, строительство локальных мини-НПЗ, а также целевое использование дорожных сборов. Но пока мы наблюдаем абсурдную ситуацию - в стране, богатой нефтью, топливо становится роскошью.Грустнее всего то, что бурятские автовладельцы платят не за бензин, а за все перечисленные проблемы. Из каждых 58 рублей за литр менее половины - реальная стоимость нефти. Все остальное - налоги, транспортные накрутки и прочие издержки. Как метко выражаются местные жители: «Заправляешь бак и буквально чувствуешь, как кошелек худеет». И, судя по всему, худеть он будет еще долго.