В Улан-Удэ жители микрорайона могут оказаться на улице

Однако тогда особого внимания люди этому не придали. Но в 2006 году горожане все же решили, что пора получить документы, подтверждающие право собственности на свои дома, и предприняли первую попытку узаконить недвижимость.











В редакцию «Номер один» обратились люди, проживающие на первом участке мкр. Дивизионная, вблизи железнодорожной станции. Недавно они получили письменные уведомления от РЖД, в которых сказано, что жители должны подтвердить право собственности на недвижимость, иначе их земельные участки «будут освобождены в судебном порядке». Но загвоздка в том, что таких документов у людей нет.Нежданно-негаданно в зону риска попало чуть больше 20 домов на ст. Дивизионная по ул. Акмолинская и Армейская. Примерно полторы недели назад представители РЖД уведомили жителей о том, чтобы люди предоставили копии документов, устанавливающих и подтверждающих права владения земельным участком.Для граждан, десятки лет проживающих здесь, это было как гром средь ясного неба.- Наши бабушки и дедушки построились здесь с начала 1950-х годов. Обжились, обустроились. Раньше наша улица называлась Набережная. Каждый год домовые книги проверялись, исполком ставил печати. Исправно платили все налоги, страховали свои дома и участки. А в 2004 году внезапно все прекратилось – налоги с нас брать почему-то перестали, - начинают свой рассказ о внезапно свалившейся беде жители Дивизионной.- Этими вопросами занимались наши родители. Мы тогда не вникали еще, совсем молодые были… Сейчас уже нам самим приходится биться. В 2006 комитет по управлению имуществом администрации города нашим родителям в предоставлении участков в собственность отказал. Причину отказа им не сказали. В 2010 году нас направили в РЖД. Там сказали, что в 2002 году мэр Геннадий Айдаев подписал постановление и передал нашу улицу в аренду РЖД на 25 лет вместе с жилыми домами. Мы показали документы о том, что у нас есть прописка, техпаспорта, дома стоят на кадастровом учете, имеются старые домовые книги… - перечисляют горожане.С тех пор люди так и ходили из инстанции в инстанцию – в комитет по управлению имуществом, РЖД, Росимущество, пытаясь найти какой-то выход и получить вожделенные документы. Однако все попытки стали безуспешными – их земельные участки благодаря распоряжению экс-мэра Улан-Удэ оказались в полосе отвода железной дороги. Проще говоря, попали в санитарно-защитную зону, которая тянется от путей до берега реки.Сейчас обеспокоенные жители обратились во все возможные ведомства – в мэрию, ОНФ, к Владимиру Путину…- Мы боимся одного: пока решают нашу проблему, пока сделают запросы, РЖД в судебном порядке за этот период нас может отсюда выселить. Приедут и просто снесут нас, — говорит Елена Быкова, проживающая на ул. Акмолинская.Что же говорят в самой РЖД? Зачем крупной госкомпании понадобились дома на ст. Дивизионная?Как сообщили в компании, в этой местности запланировано оздоровление станции, ее реконструкция и расширение. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, постоянно - с 2029. Пока проект находится на согласовании, конкретного ничего нет.Напомним, запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) одобрили в Москве в мае 2024 года. На модернизацию потратят 3,7 трлн рублей.Задачи проекта расписаны на 11 лет вперед. Цель инвестиционного проекта по модернизации – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты. Строительство будет вестись на 24 участках: 12 из них относятся к Транссибу, 10 – к БАМу. Еще две линии должны соединить магистрали между собой.В ходе модернизации железнодорожной инфраструктуры планируется построить вторые тоннели – Северомуйский, Кодарский и Кузнецовский, а также мост через реку Амур. Кроме этого, правительство наметило строительство обхода Хабаровского транспортного узла, прокладку вторых главных путей на некоторых участках железной дороги и развитие Находкинского транспортного узла.«Расширение Восточного полигона создаст новые возможности для промышленных предприятий, – рассказывал председатель правительства России Михаил Мишустин. – Особенно в добывающих и обрабатывающих секторах. Поможет также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути. Увеличатся объемы заказов, появятся новые рабочие места. Будут благоустроены территории вдоль магистралей. Что повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке».Действительно, это цели и задачи государственного масштаба, но, реализуя столь большой проект, важно не забывать о людях, которые, к слову, пытались узаконить свои права, но оказались заложниками государственных и муниципальных решений.Эксперт ОНФ юрист Владимир Дашиев говорит, что сидеть сложа руки жителям точно не стоит. По его мнению, выражаясь правовым языком, «отсутствие юридических действий может повлечь негативные правовые последствия». Владимир Дашиев отмечает, что у граждан есть два варианта оформления домов и участков в собственность.- Людям нужно однозначно оформлять право собственности. Сначала сделать документы на дом, потом на землю. Если дома будут оформлены в собственность, то и земельный участок последует судьбе дома. Также можно попытаться заключить договор субаренды с РЖД, поскольку дома возведены до введения ограничений (появления санитарно-защитной зоны). Но для этого жителям нужно «подкрепиться» заключением эксперта градостроительной организации о том, что их дома не нарушают градостроительных и технических норм. Дома уже стоят на кадастровом учете, есть техпаспорта, нужно только оформить право собственности. Также можно в судебном порядке оспорить постановление Айдаева. Таким образом земля вернется в муниципальную собственность, и власти будут обязаны предоставить ее гражданам в собственность, - разъясняет юрист.В общем, безвыходных ситуаций нет. Жителям нужно лишь объединить свои усилия и начать действовать, а не ждать, когда их задачу решат чиновники или проблема рассосется сама собой.