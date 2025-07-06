Поющие на Арбате

Недавно в местном телеграм-канале появилось анонимное сообщение, в котором горожанин пожаловался на навязчивых кришнаитов. Мужчине не понравилось, что они рассказывают о своей вере прохожим. Действительно, прогуливаясь вечером по Арбату, можно встретить людей, играющих на необычных инструментах и поющих мантру «Харе Кришна». Мнения людей под постом разделились, а редакция «Номер один» узнала, кто же они такие и зачем поют на оживленной улице каждый день и даже зимой?В любом городе России пешеходная улица в центре города, именуемая Арбатом, всегда была и будет местом притяжения и скопления людей, желающих творчески самовыразиться и показать себя. Музыканты разных мастей и жанров выходят со своими инструментами, устраивают концерты.В нашем городе на улице Ленина можно встретить музыкально-духовой хор из мужчин пенсионного возраста, хоровой коллектив пожилых дам, напевающих «Подмосковные вечера». А в вечернее время городская молодежь напевает песни Виктора Цоя, как соло, так и группами. Летними пятничными вечерами улан-удэнцы и гости столицы могут также подвигаться в ритме латиноамериканских танцев.Но помимо всей этой творческой, креативной и смелой массы - ведь выйти на улицу и начать петь или танцевать совсем не просто, встречаются и они – поющие кришнаиты.- Любому, кто часто гуляет по Арбату, попадались люди, раздающие листовки и книжки, в которых речь идет о кришнаизме. Вчера мужчина с такой листовкой преградил дорогу группе несовершеннолетних девочек, сделал комплимент, а затем подошел вплотную и начал настойчиво рассказывать о своей вере, несмотря на отказы и просьбы отойти. Признаться честно, пришлось в прямом смысле перескакивать через мужчину, чтобы обойти его, - пишет анонимный горожанин.Автор анонимного поста утверждает, что не имеет ничего против религиозной организации, но уточняет, что личные границы окружающих нужно соблюдать. И призвал принять меры.Сообщение недовольного наблюдателя активно комментировали. Мнения у людей относительно поведения кришнаита были самые различные, зачастую полярно противоположные друг другу…«Я тоже видела его на Арбате, он книжки продавал. Непонятно, с какой целью они продают свою литературу. Но лично мне это не надо и неинтересно, а так, показалось, что он безобидный»; «Религия - личное дело каждого. Я против навязывания»; «Дружелюбный, безобидный народ, оставьте их в покое»; «Зачем они сюда едут, по факту нашу культуру разрушают».Однако культура разрушается по совсем другим причинам: из-за неумеренного употребления алкоголя, наркотиков, которые тянут за собой целый шлейф последствий в виде пьяных драк, дебоширства, криминала, беспорядочных связей, деградации здоровья и притупления ума, а не из-за пения на улице мантр. Чтобы немного расширить диапазон мышления и свой кругозор, лучше владеть информацией о культуре разных вероисповеданий.В нашей республике насчитывается 252 официально зарегистрированных религиозных организации. Если большая часть – это представители Русской православной церкви, то второе место по численности занимают религиозные организации буддистов. Третьими являются религиозные объединения протестантов. И есть из общего числа одна официально зарегистрированная организация под названием «Сознание Кришны», к которой относятся кришнаиты. Кроме того, действуют 32 зарегистрированные религиозные группы, две из которых тоже «Сознание Кришны».Конечно, выбор вероисповедания для каждого человека дело совершенно добровольное. Но некоторые выбирают религию по душевному позыву, несмотря на то, что родились в какой-то определенной традиции.- Кришнаиты – это те, кто поклоняется богу в образе Кришны. Это часть ведической культуры, самая древняя на земле. Существует множнство течений, в которых Бог принимается как личность. Например, христианство, иудаизм, ислам в этих конфессиях поклоняются Богу в разных ипостасях. А Бог всегда посылает в материальный мир свои экспансии, аватары, миссии. И идет волна за волной из духовного мира, чтобы люди помнили, что Бог есть, - рассказывает поющий на Арбате Баир Цыдыпов.Как выяснилось, небольшая группа, поющая на центральной улице, относится к ИСККОН (Международное общество сознания Кришны). Это вайшнавская религиозная организация, основанная индийским проповедником Бхактиведантой Свами Шрилой Прабхупадой. Он в течение 40 лет готовился к своей проповеднической миссии, чтобы направиться в Америку и начать распространять философское учение в западном мире. И в 70-летнем возрасте, почти без гроша в кармане, поехал в Нью-Йорк. Там за очень короткое время добился огромного успеха, основав международное сообщество. За ним последовали молодые люди, на тот момент наркоманы и хиппи, позже ставшие учителями и проповедниками. Одна из самых популярных мировых групп «Битлз» поспособствовала успеху миссионерства. А Джордж Харрисон стал одним из наиболее известных последователей кришнаизма. Выпущенный сингл «Харе Кришна мантра» продавался огромными тиражами и занимал высокие рейтинги в британских чартах.Одна из форм духовной практики в кришнаизме – коллективное воспевание святых имен Юога.- Главная цель у кришнаитов – это полюбить Бога. Хотя все религиозные течения стремятся к этому. А пение его имен способствует этому, также исполняет желания, очищает сердце человека от разной скверны и позволяет вернуться живому существу в духовный мир после смерти материального тела, - отвечает Баир Цыдыпов.Как уверяет наш собеседник, это мантра о любви к Богу, в ней все его энергии. Она очищает сердца и пространство.- Я верю в благотворную силу мантры. Место, где она звучит, меняется в лучшую сторону: снижается преступность, улучшается энергетика, увеличивается благополучие у людей. Имеются официальные статистические данные из зарубежных городов о снижении преступности, где постоянно проводятся харинамы (воспевание мантры). Я уверен, что и в Улан-Удэ есть улучшение. Мы хотим, чтобы у жителей нашего города и республики увеличилось благополучие, чтобы они меньше испытывали тревог и были счастливы, - эмоционально рассказывает о цели их деятельности наш собеседник.Ради интереса мы обратились к статистическим данным от прокуратуры РБ. За 2024 год число зарегистрированных преступлений в республике снизилось на 5,4% по сравнению с 2023 годом. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Но отмечается рост криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, незаконным оборотом оружия и наркотиков. И все же мы склонны полагать, что старания полиции имеют большее значение для такого результата. Но не исключаем пользу вибраций от воспеваний кришнаитов на Арбате. В таком деле, как говорится, все меры хороши.- За шесть лет нашей деятельности бывало всякое. Люди по-разному реагируют на наше пение, все зависит от уровня сознания человека. Бывало, что с матами к нам подходили, пытались нападать, проявляли агрессию. Но в большинстве наши горожане очень доброжелательные, спокойные и добродушные люди. С теплотой воспринимают мантру, может, подсознательно, в душе, понимают, что наше действие несет добро и благо, - комментирует мужчина.На просьбу прокомментировать анонимный негативный пост о них в социальной сети Баир Цыдыпов ответил, что нет смысла реагировать.- Мы знаем, что наша мантра, несущая благо, должна быть. Тем более в это непростое время, когда идет СВО, мы должны поддерживать друг друга. Благословлять наших жителей на счастье, удачу, любовь. Еще раз напомню, что мы поем не ради себя, не для индивидуального развития, а для общества с пожеланиями процветания нашим землякам, - отвечает кришнаит.По уверению мужчины, вибрация от музыкальных инструментов, которые они используют — мриданга (индийский барабан), караталы (двойные колокольчики) - устраняет негативные желания у людей, которые слышат эти звуки.- Мриданга раскручивает нижние чакры (энергетические центры на теле) человека, а караталы - верхние. И, таким образом, чакры приходят в баланс, - поясняет Баир.Помимо того, что кришнаиты поют на улице свою мантру, они соблюдают строго определенные правила.- Мы соблюдаем четыре принципа свободы. Это отказ от незаконного секса, то есть если ты женат или замужем, нельзя изменять своей второй половине. Мы не употребляем мясо в пищу, все продукты убийства животных. Не употребляем алкоголь и другие вещества, дающие интоксикацию: сигареты, наркотики. И отказываемся от азартных игр, в том числе от незаконных денежных махинаций, которые могут причинить вред кому-либо, - делится правилами кришнаит.Также кришнаиты не употребляют в пищу лук, чеснок, грибы, кофе и чай. Они считают, что эти продукты несут в себе свойства и качества невежественного уровня. А различные ставки и азартные игры приводят к жадности и алчности.На земле много стран, и в каждой есть своя традиция и культура. Точно так же в разных религиях и философских течениях есть определенные правила и методы, которых придерживаются их последователи. И если они позволяют человеку становиться лучше, помогают ему преодолеть трудности, значит, для него этот путь верный. По большому счету неважно, к какой конфессии принадлежит человек, главное, чтобы намерения и помыслы были чисты, ведь с них все и начинается.