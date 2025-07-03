В Семейный МФЦ в Северобайкальске обратилось более 150 человек. Всего по Бурятии работает одиннадцать семейных МФЦ, где семьям в трудной жизненной ситуации помогают найти выход опытные специалисты. Так, в Семейный МФЦ при Северобайкальском социальном центре за 6 месяцев 2025 года поступило 153 обращения.

- В основном, это семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, многодетные; семьи участников СВО, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Оказаны социально-психологические услуги - 12 семьям, в которых воспитывается 17 детей. Таких обращений было 43. За педагогическими услугами обратилось 14 семей, специалисты по социальной работе дали консультации 5 семьям. Специалистом СФР была оказана помощь по вопросу замены удостоверения многодетной мамы, - рассказали сотрудники МФЦ.

Логопед проводит занятия с детьми по выявлению проблем с речью, проводит логопедическую диагностику речи ребенка «Игры и игровые упражнения для развития речи ребенка, - отмечают в МФЦ.

Семьям оказывается различная помощь - передаются продукты, одежда и обувь для детей и родителей, проводятся консультации с психологом.

Фото: Минсоцзащиты Бурятии