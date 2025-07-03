Общество 03.07.2025 в 15:50

Ветеран СВО поделился мнением о программе «Патриоты Бурятии»

После завершения обучения он планирует заняться развитием молодежной политики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветеран СВО поделился мнением о программе «Патриоты Бурятии»

Ветеран СВО поделился мнением о программе «Патриоты Бурятии». Евгений Малушко – один из 35 слушателей образовательной программы «Патриоты Бурятии». После завершения обучения он хотел бы заниматься развитием в Бурятии молодежной политики.

- Я думаю, что программа «Патриоты Бурятии» — это возможность работать на благо республики, - считает ветеран СВО.

Евгений принимал участие в боях на Северном Кавказе, а в ноябре 2022 года добровольцем ушел на СВО.

- Я много лет занимался общественной деятельностью, добровольчеством, патриотическим воспитанием молодежи. Во время службы думал, что, когда я вернусь, вновь займусь этой работой, - говорит он. 

Евгений помогал людям в период пандемии, участвовал в организации крупных патриотических проектов по сохранению исторической памяти, в 2020 году стал руководителем регионального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства».

Спустя 2 года, в составе первого сводного отряда волонтеров, он отправился в Мариуполь, где оказывал помощь мирным жителям и военнослужащим.

 

Фото: Номер один

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