Ветеран СВО поделился мнением о программе «Патриоты Бурятии». Евгений Малушко – один из 35 слушателей образовательной программы «Патриоты Бурятии». После завершения обучения он хотел бы заниматься развитием в Бурятии молодежной политики.

- Я думаю, что программа «Патриоты Бурятии» — это возможность работать на благо республики, - считает ветеран СВО.

Евгений принимал участие в боях на Северном Кавказе, а в ноябре 2022 года добровольцем ушел на СВО.

- Я много лет занимался общественной деятельностью, добровольчеством, патриотическим воспитанием молодежи. Во время службы думал, что, когда я вернусь, вновь займусь этой работой, - говорит он.

Евгений помогал людям в период пандемии, участвовал в организации крупных патриотических проектов по сохранению исторической памяти, в 2020 году стал руководителем регионального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства».

Спустя 2 года, в составе первого сводного отряда волонтеров, он отправился в Мариуполь, где оказывал помощь мирным жителям и военнослужащим.

Фото: Номер один