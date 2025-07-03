Общество 03.07.2025 в 15:56
«Вместо подбородка – дырка, боли сильнейшие»
Пациентка требует 5,4 миллиона с клиники, где ей изуродовали лицо
Текст: КП-Новосибирск
Суд начал рассматривать дело 49-летней Натальи из Владивостока, которая обвинила новосибирскую клинику в неудачной пластике. Пациентка обратилась к хирургу, чтобы избавиться от появившихся морщин.
- Я так мечтала, что приду красивой на первую школьную линейку своей маленькой дочки. Ради этой мечты и решилась на пластику, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Муж очень переживал за меня, но я показывала ему примеры удачных пластик, говорила, что все будет хорошо.
Женщина долго изучала отзывы и работы врачей со всей страны, в итоге обратилась в новосибирскую клинику. Операция стоила 1,38 миллиона рублей.
- Мне должны были сделать фейслифтинг (подтяжку лица). Но без согласования со мной операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что «надо же молодым хирургам на ком-то учиться», - говорит Наталья. – А когда на пятый день мне сняли повязку и я попросила сфотографировать на телефон свой подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление – это уже начался некроз.
На реабилитацию ушло еще более 200 тысяч рублей, но без толку.
- Хирургу в другой клинике пришлось вытаскивать из раны скопление ниток: он был в ужасе, как вообще можно было так провести операцию, - возмущается Наталья. – У меня теперь дырка вместо подбородка, изуродовано лицо! Над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились «валики».
Сибирячка подала иск в суд и требует с клиники 5,4 миллиона рублей.
- В эту сумму входит стоимость операции, реабилитации, а также штрафы за то, что клиника сразу не выполнила сразу требования, указанные в моей претензии. А еще – компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей, - говорит Татьяна.
Переделать же неудачную пластику пока хирурги не берутся:
- Врачи объяснили, что сейчас проводить никакую операцию нельзя: нужно время. Чтобы посмотреть, что будет происходить с тканями, - объясняет Наталья. – Пока ситуация не очень: у меня сильные боли в висках, где образовались валики, в подбородке.
Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ (документ есть в распоряжении редакции):
- Предлагаем вам принять участие в заседании врачебной комиссии. К работе комиссии будет привлечен независимый эксперт по вопросам качества оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Наталья явилась на комиссию, но никаких вариантов, как исправить последствия пластики, клиника ей не предложила.
- Я так мечтала, что приду красивой на первую школьную линейку своей маленькой дочки. Ради этой мечты и решилась на пластику, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Муж очень переживал за меня, но я показывала ему примеры удачных пластик, говорила, что все будет хорошо.
Женщина долго изучала отзывы и работы врачей со всей страны, в итоге обратилась в новосибирскую клинику. Операция стоила 1,38 миллиона рублей.
- Мне должны были сделать фейслифтинг (подтяжку лица). Но без согласования со мной операцию вместе с хирургом проводил его ученик. Персонал клиники и этот ученик не скрывали данный факт, заявляли, что «надо же молодым хирургам на ком-то учиться», - говорит Наталья. – А когда на пятый день мне сняли повязку и я попросила сфотографировать на телефон свой подбородок, то увидела там сильнейшее воспаление – это уже начался некроз.
На реабилитацию ушло еще более 200 тысяч рублей, но без толку.
- Хирургу в другой клинике пришлось вытаскивать из раны скопление ниток: он был в ужасе, как вообще можно было так провести операцию, - возмущается Наталья. – У меня теперь дырка вместо подбородка, изуродовано лицо! Над левым глазом начала нависать кожа, на щеках с обеих сторон появились «валики».
Сибирячка подала иск в суд и требует с клиники 5,4 миллиона рублей.
- В эту сумму входит стоимость операции, реабилитации, а также штрафы за то, что клиника сразу не выполнила сразу требования, указанные в моей претензии. А еще – компенсация морального вреда – 500 тысяч рублей, - говорит Татьяна.
Переделать же неудачную пластику пока хирурги не берутся:
- Врачи объяснили, что сейчас проводить никакую операцию нельзя: нужно время. Чтобы посмотреть, что будет происходить с тканями, - объясняет Наталья. – Пока ситуация не очень: у меня сильные боли в висках, где образовались валики, в подбородке.
Наталья написала претензию в клинику, потребовала вернуть деньги за обе операции. На что получила официальный ответ (документ есть в распоряжении редакции):
- Предлагаем вам принять участие в заседании врачебной комиссии. К работе комиссии будет привлечен независимый эксперт по вопросам качества оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Наталья явилась на комиссию, но никаких вариантов, как исправить последствия пластики, клиника ей не предложила.