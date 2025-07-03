Общество 03.07.2025 в 16:20
В Забайкальском крае открыли памятник Героям СВО
Он установлен в сквере пгт. Забайкальск
Памятник Героям специальной военной операции открыли в поселке Забайкальск, сообщает правительство Забайкальского края.
- В сквере Забайкальска появился памятник Героям специальной военной операции. Памятник установили благодаря местным жителям, - сообщает правительство в Telegram-канале.
По данным администрации Забайкальска, на открытие памятного места пригласили представителей двух поколений - почетного гражданина Забайкальска, дитя войны Виктора Мочалина и участника СВО, заслуженного ветерана боевых действий, награжденного медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», Дугара Жапова.
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
Фото: телеграм-канал правительства Забайкальского края
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