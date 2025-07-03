Общество 03.07.2025 в 16:44

С 1 сентября российским туристам запретят брать животных на пляжи

Исключение сделано только для собак-поводырей
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 сентября российским туристам запретят брать животных на пляжи

С 1 сентября 2025 года российским туристам будет запрещено посещать пляжи с домашними питомцами по всей России, сообщает РИА «Новости». Исключение сделано только для собак-поводырей.

Федеральный закон «О безопасности людей на водных объектах» начнет действовать в России с 1 сентября.  МЧС работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов.

Приказ будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года.

Согласно проекту приказа, введены строгие требования к поведению на пляжах. Помимо запрета на купание в нетрезвом виде и загрязнение береговой зоны, под ограничение попали и домашние животные.

- Пляжи – это места массового отдыха, и главный приоритет – безопасность людей, особенно детей. Животные могут напугать купающихся, укусить или создать антисанитарные условия, – пояснил Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья.

Запрет касается только официальных пляжных зон. Выгуливать животных на остальной территории береговой линии по-прежнему разрешено.

- Это не ущемляет права владельцев животных. Речь идет исключительно о местах с большим скоплением людей, – подчеркнул юрист.

Новые правила направлены на соблюдение санитарных норм и предотвращение конфликтов между отдыхающими. Нарушителям грозят предупреждения или штрафы, точные размеры которых пока не называются.

 

Фото: loon.site

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