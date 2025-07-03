Уникальный биопрепарат ученые ВСГУТУ представят на Форуме ректоров вузов России-Монголии. Новый БАД содержит цинк и бифидобактерии.

- Ученые ВСГУТУ разработали уникальное иммуномодулирующее, антиоксидантное и противовирусное средство. Коллектив разработчиков во главе с профессором Ириной Хамагаевой представит его на выставке научных разработок ВСГУТУ во время проведения Форума ректоров и завтра, 4 июля, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Биопрепарат называется Бифицинкум. Бифицинкум – это источник цинка и бифидобактерий, является мощным иммуномодулирующим, антиоксидантным и противовирусным средством.

ВСГУТУ разработал Стандарт организации на производство продукта, проведена опытно-промышленная проверка на базе ООО МИП БИФИВИТ, намечается серийный выпуск продукции.

Фото: ВСГУТУ