В Бурятии все дефекты на дорогах устранят по гарантии. Этой весной специалисты обследовали 225 объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», реализованных с 2021 по 2024 годы. Масштабная проверка выявила 175 дефектов. Все случаи попадают под гарантийные обязательства.

К концу июня за свой счет подрядные организации устранили 112 недостатков. На остальных ведется активная претензионно-исковая работа с недобросовестными подрядчиками.



Основные претензии – продольные и поперечные трещины на проезжей части либо на тротуарах, выбоины, выкрашивание асфальтобетонного покрытия, просадки колодцев и т.д.

Например, в селе Тарбагатай при проверке на улице Подгорной выявили разрушение части дорожного полотна, в Прибайкальском районе в селе Ильинка на улице Октябрьской - продольные трещины. На участке 164-173 км региональной дороги Романовка-Багдарин также обнаружили трещины. Эти недостатки в настоящее время устранены.

- К сожалению, не все подрядные организации добросовестно подходят к выполнению гарантийных обязательств, в отдельных случаях мы начинаем претензионно-исковую работу, поэтому сроки выполнения работ могут быть перенесены. В любом случае дефекты будут устранены, в том числе за счет банковской гарантии, которую несут подрядчики, - отметили специалисты.

С 2025 года ремонт дорог и мостов в Бурятии продолжается уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: минтранс Бурятии