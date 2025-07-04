Пенсионеров Улан-Удэ приглашают заняться зарядкой цигун

Еженедельно по вторникам и четвергам в 10:00 на территории Этнографического музея народов Забайкалья проходят занятия школы оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья» (возрастное ограничение 12+).

Цигун — древняя дыхательная практика для восстановления сил и укрепления организма. Слово «цигун» состоит из двух иероглифов: «ци» — энергия, и «гун» — работа, умение управлять ею. Упражнения помогают достигнуть гармонии тела и духа, улучшить самочувствие и общее состояние здоровья.

– За 12 лет мы освоили более 10 оздоровительных комплексов. В 2018 году вместе с группой пенсионеров ездили в Китай, участвовали в мастер-классах и делились своими достижениями, - рассказала руководитель направления «Цигун» школы «Модуль Здоровья» Веприкова Вера.

Группа существует с 2012 года и продолжает свою работу, помогая горожанам сохранять активность и бодрость.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ