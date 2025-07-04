Строительство «Тропы здоровья» в Улан-Удэ идет по графику

Как отметили в мэрии, на тропе появятся укрытия от непогоды и навесы. Их установят так, чтобы они служили местом для отдыха и медитаций. Для удобства передвижения предусмотрены тактильные информационные таблички и QR-коды с доступной информацией о геопозиции. На входных группах тропы установят системы освещения и видеонаблюдения.











Тропа, которую строят по гранту обустройства туристических маршрутов в Дальневосточном федеральном округе, останется доступной даже в пожароопасный период.







Фото: мэрия Улан-Удэ

Строительство «Тропы здоровья» протяженностью почти 21 км на Верхней Березовке в Улан-Удэ идёт по графику, сообщает мэрия города. Сейчас подрядчики обустраивают там пешеходные дорожки, устанавливают малые архитектурные формы и скамейки со спинками, которые будут вдоль всего маршрута. Особое внимание уделено использованию природных материалов, экологически чистых и долговечных. Работы идут сразу на нескольких участках.Напомним, проект включает комплекс из пяти маршрутов разной степени сложности и протяжённости — от специального участка для семей с детьми и маломобильных граждан до активного туристического трека. Это позволит людям любого уровня подготовки выбрать оптимальный вариант прогулки.