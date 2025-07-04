Общество 04.07.2025 в 11:38

Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла

Птицу обнаружили в бочке с водой
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Текст: Андрей Константинов
Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла
Удивительная история спасения произошла накануне вечером в Курумканском районе Бурятии. Там при проверке объектов водоисточников пожарные 18-го отряда ГПС РБ заметили тонущего в бочке с водой дятла. 


«Командир отделения Амгалан Будаков аккуратно поднял птицу на поверхность, осмотрел её и, убедившись, что она в порядке, отпустил на волю. Дятел был сильно напуган и, к счастью, не получил серьёзных травм. Верим, что он быстро восстановит силы и вернётся обратно в свой лесной дом», - приводит слова пожарных Республиканское агентство ГО и ЧС. 
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