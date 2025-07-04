Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла

Удивительная история спасения произошла накануне вечером в Курумканском районе Бурятии. Там при проверке объектов водоисточников пожарные 18-го отряда ГПС РБ заметили тонущего в бочке с водой дятла.





«Командир отделения Амгалан Будаков аккуратно поднял птицу на поверхность, осмотрел её и, убедившись, что она в порядке, отпустил на волю. Дятел был сильно напуган и, к счастью, не получил серьёзных травм. Верим, что он быстро восстановит силы и вернётся обратно в свой лесной дом», - приводит слова пожарных Республиканское агентство ГО и ЧС.