В Еравнинском районе ветеран труда отметила 90-летний юбилей

В Еравнинском районе свой юбилейный день рождения отметила участница трудового фронта, ветеран труда, многодетная мама Александра Никандровна Михалева.

- Родилась я в с. Ониноборск. В семье нас было 5 детей, я была самой старшей. В 1942 году, когда мне было 7 лет, наша семья переехала жить в колхоз Коммунизм - сейчас это село Ульдурга Еравнинского района. В восемь лет пошла в школу, проучилась до 5 класса, но положение семьи было настолько тяжелым, что пришлось бросить школу. Началась Великая отечественная война, отца забрали на фронт. Мама осталась с 5 детьми, мне пришлось помогать ей. В 13 лет пошла работать в колхозе - летом на сенокосе, осенью помогала на хлебоуборке. Вся моя молодость прошла на животноводстве. Работала дояркой, помогала ухаживать за телятами, - вспоминает Александра Никандровна годы детства, которые пришлось на военное время.

В 1957 году вышла замуж за Михалева Василия Варфоломеевича, с которым прожили в любви и согласии 62 года. Воспитали шестерых детей: 4 сыновей и 2 дочерей.

Когда дети подросли, устроилась на работу в школу, работала техническим работником 22 года, в дальнейшем перевелась в интернат поваром, где проработала до выхода на заслуженных отдых. В настоящее время Александра Никандровна проживает у младшей дочери Елены в селе Усть-Эгита Еравнинского района. Окружена любовью и заботой 8 внуков и 12 правнуков.

- Наша землячка в советские годы была награждена Медалями материнства I и II степеней от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Бур АССР, имеет юбилейные медали ко Дню Победы, памятную медаль «Дети войны» ЦК КПРФ, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району Лайжит Ширапова.

В юбилейный день рождения виновнице торжества вручили поздравительное письмо от Президента РФ, поздравительную открытку от Главы Республики Бурятия, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, памятные подарки.

Фото: Минсоцзашиты РБ