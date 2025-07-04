Общество 04.07.2025 в 12:35
Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии
Они касались и производства продукции, и трудового законодательства
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Еравнинского района провела проверку предприятия «Молоко Еравны». Там выявлены нарушения правил транспортировки готовой молочной продукции и отсутствие надлежащих условий для хранения сырья.
«Повреждения покрытия пола в помещении приема сырого молока и производства молочных изделий препятствовали проведению уборки и дезинфекции», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, выявлены нарушения трудового законодательства. С тремя работниками предприятия не были заключены трудовые договоры. Также не проводились инструктажи по охране труда и специальная оценка условий труда.
После представлению прокурора предприниматель устранил часть нарушений. Остальные его обязали устранить через суд. Исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, заверили в ведомстве.
За уклонение от оформления трудового договора, нарушение нормативных требований охраны труда, нарушение технических регламентов и нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения бизнесмен привлечен к административной ответственности. Общая сумма наложенных на него штрафов составила около 50 тысяч рублей.
«Повреждения покрытия пола в помещении приема сырого молока и производства молочных изделий препятствовали проведению уборки и дезинфекции», - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, выявлены нарушения трудового законодательства. С тремя работниками предприятия не были заключены трудовые договоры. Также не проводились инструктажи по охране труда и специальная оценка условий труда.
После представлению прокурора предприниматель устранил часть нарушений. Остальные его обязали устранить через суд. Исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, заверили в ведомстве.
За уклонение от оформления трудового договора, нарушение нормативных требований охраны труда, нарушение технических регламентов и нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения бизнесмен привлечен к административной ответственности. Общая сумма наложенных на него штрафов составила около 50 тысяч рублей.
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