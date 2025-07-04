Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии

Прокуратура Еравнинского района провела проверку предприятия «Молоко Еравны». Там выявлены нарушения правил транспортировки готовой молочной продукции и отсутствие надлежащих условий для хранения сырья.«Повреждения покрытия пола в помещении приема сырого молока и производства молочных изделий препятствовали проведению уборки и дезинфекции», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, выявлены нарушения трудового законодательства. С тремя работниками предприятия не были заключены трудовые договоры. Также не проводились инструктажи по охране труда и специальная оценка условий труда.После представлению прокурора предприниматель устранил часть нарушений. Остальные его обязали устранить через суд. Исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, заверили в ведомстве.За уклонение от оформления трудового договора, нарушение нормативных требований охраны труда, нарушение технических регламентов и нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения бизнесмен привлечен к административной ответственности. Общая сумма наложенных на него штрафов составила около 50 тысяч рублей.