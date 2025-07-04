Общество 04.07.2025 в 12:35

Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии

Они касались и производства продукции, и трудового законодательства
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии
Фото: freepik.com
Прокуратура Еравнинского района провела проверку предприятия «Молоко Еравны». Там выявлены нарушения правил транспортировки готовой молочной продукции и отсутствие надлежащих условий для хранения сырья. 

«Повреждения покрытия пола в помещении приема сырого молока и производства молочных изделий препятствовали проведению уборки и дезинфекции», - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, выявлены нарушения трудового законодательства. С тремя работниками предприятия не были заключены трудовые договоры. Также не проводились инструктажи по охране труда и специальная оценка условий труда.

После представлению прокурора предприниматель устранил часть нарушений. Остальные его обязали устранить через суд. Исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, заверили в ведомстве.

За уклонение от оформления трудового договора, нарушение нормативных требований охраны труда, нарушение технических регламентов и нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения бизнесмен привлечен к административной ответственности. Общая сумма наложенных на него штрафов составила около 50 тысяч рублей.
Теги
прокуратура нарушение

Все новости

Доходы президента Монголии уменьшились почти в два раза
04.07.2025 в 14:20
В Бурятии мужчина-сердечник полгода один жил в лесу
04.07.2025 в 13:55
Больной стационара напал с ножом на медиков
04.07.2025 в 13:36
Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта
04.07.2025 в 13:23
В Бурятии пропал 66-летний житель села
04.07.2025 в 12:52
Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии
04.07.2025 в 12:35
В Еравнинском районе ветеран труда отметила 90-летний юбилей
04.07.2025 в 12:33
В центре Улан-Удэ сгорела «Истана»
04.07.2025 в 12:22
Юный спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером России по боксу
04.07.2025 в 12:10
Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла
04.07.2025 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Доходы президента Монголии уменьшились почти в два раза
Они сократились со 125 до 66 млн тугриков
04.07.2025 в 14:20
Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта
Маршрут № 37 будет ездить до 01.30 ночи
04.07.2025 в 13:23
В Еравнинском районе ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Участнице трудового фронта, многодетной маме вручили письмо от Президента и памятные подарки
04.07.2025 в 12:33
Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла
Птицу обнаружили в бочке с водой
04.07.2025 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru