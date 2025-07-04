Общество 04.07.2025 в 13:23
Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта
Маршрут № 37 будет ездить до 01.30 ночи
Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта. Маршрут № 37 будет ездить до 01.30 ночи.
Напомним, в субботу, 5 июля с 18:00 до 00:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья развернется грандиозное событие – 16-ый фестиваль «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+).
- В связи с проведением 5 июля 2025 года на территории Этнографического музея народов Забайкалья республиканского фестиваля «Ночь Ёхора» работа автобусов маршрута № 37 будет усилена и продлена до 01:30, - сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.
С графиком движения автобусов можно ознакомиться в карточке или по телефону диспетчерской МУП «Городские маршруты»: 44-72-10.
Фото: Номер один