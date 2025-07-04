Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта. Маршрут № 37 будет ездить до 01.30 ночи.

Напомним, в субботу, 5 июля с 18:00 до 00:00 в Этнографическом музее народов Забайкалья развернется грандиозное событие – 16-ый фестиваль «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+).





- В связи с проведением 5 июля 2025 года на территории Этнографического музея народов Забайкалья республиканского фестиваля «Ночь Ёхора» работа автобусов маршрута № 37 будет усилена и продлена до 01:30, - сообщили в комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.

С графиком движения автобусов можно ознакомиться в карточке или по телефону диспетчерской МУП «Городские маршруты»: 44-72-10.

Фото: Номер один