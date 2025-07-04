Доходы президента Монголии уменьшились почти в два раза

Личные доходы президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха сократились почти наполовину, но значительно увеличилось количество его личного автотранспорта. Об этом глава монгольского государства сообщил в опубликованной по закону декларации об имуществе и доходах.Доход за 2024 год у президента страны уменьшился до 66 млн тугриков (более $18 тыс.) по сравнению с 124,9 млн тугриков (почти $36 тыс.) в 2023 году. При этом если в тот период доход семьи Ухнаагийн Хурэлсуха составлял 3,1 млн тугриков (около $885) то в 2024 году увеличился до 8,8 млн тугриков (более $2514).Нет изменений в его недвижимости. В собственности президента квартира за 162 млн тугриков и дача за 284 млн. Он владеет 1,5 га земли и 58% акций компании «Илт хан». Сбережения президента составляют 194 млн тугриков.Транспортные средства президента включают в себя Mercedes Benz, мотоциклы Harley Davidson, Jeep и Lexus 570. Ухнаагийн Хурэлсух известен своим увлечением мотоспортом.Также в Монголии в декларации о доходах вносят ценные активы, в которые могут входить произведения искусства, антиквариат и ювелирные изделия. Их стоимость не изменилась с 2023 года, президент оценил в 100 миллионов тугриков.Ухнаагийн Хурэлсух 14 июня исполнилось 57 лет. В 1987 году он вступил в ряды правящей Монгольской народно-революционной партии (МНРП), позже слилась с Монгольской Народной Партией (МНП). В 1989 г. окончил Военный университет Монголии (сейчас Монгольский университет обороны) по специальности «политическое воспитание». В 1989–1990 гг. служил в рядах Монгольской народной армии заместителем начальника части по политическим вопросам.В 1991-1994 гг. работал в структурах Центрального комитета МНРП. В 1994 году закончил Институт государственного управления и развития менеджмента по специальности «государственное управление». В 1994-1996 гг. и 1999-2000 гг. был советником при парламентской фракции в Великом государственном хурале, курировал социальные вопросы. В 2000 г. получил диплом юриста в Монгольском государственном университете.В 2000-2004 гг. входил в состав руководства МНРП, где с 1997-2005 гг. возглавлял молодежное крыло партии. С 2000 года успешно избирался в парламент. Возглавлял министерство чрезвычайных ситуаций (2004-2006) и министерство профессионального надзора (2006-2008). С 2008-2013 годы был генеральным секретарем партии. При нем и по его инициативе в 2010 г. Монгольская народно-революционная партия была переименована в Монгольскую народную партию, как она называлась в 1921-1925 годы при создании МНР. После переименования члены партии стали именовать себя не коммунистами, а социал-демократами.В 2014 г. вернулся на работу в правительство, где до 2015 г. занимал пост вице-премьера в кабинете министров Чимэдийн Сайханбилэга, с 2016 г. — в правительстве Жаргалтулгын Эрдэнэбата. Во время президентской избирательной кампании в мае 2017 года вспыхнул скандал. Кандидата в президенты от МНП Миеэгомбын Энхболда обвинили в незаконном финансировании своей избирательной кампании. Ухнаагийн Хурэлсух обвинил в причастности к этому скандалу премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата и 17 августа подал в отставку. После ухода главы правительства в отставку в ноябре 2017 года съезд МНП 63,9% голосов выдвинул Ухнаагийн Хурэлсуха премьер-министром. Кандидатуру одобрил избранный летом 2017 года президент Халтмаагийн Баттулга и единогласно утвердил Хурал.Осенью 2019 года правительство Ухнаагийна Хурэлсуха заключило новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. В январе 2020 г. монгольское правительство приняло государственную программу «Видение-2050» из девяти основных и 50 второстепенных целей. Они распределены по трем 10-летним периодам. С началом пандемии ковида Монголия закрыла границы с двумя географическими соседями. С Китаем в январе 2020 года, с Россией в марте 2020-го. К открытию границы с РФ в мае 2022 года 380 монгольских граждан скончались от COVID-19. В его условиях в июне 2020 года прошли очередные парламентские выборы. После них Хурэлсух был снова выдвинут премьер-министром как лидер победившей партии.21 января 2021 года в стране разразился скандал, когда в соцсети и СМИ попало видео как роженицу с новорожденным без теплой верхней одежды и средств индивидуальной защиты увозят из роддома в больницу для зараженных коронавирусом. Ухнаагийн Хурэлсух признал это ошибкой и подал в отставку. В мае 2021 года зарегистрировался кандидатом в президенты от МНП под лозунгом «Монголия — хозяин своего богатства». Выиграл выборы в первом туре, набрав 67,8% голосов.