Общество 04.07.2025 в 15:19
Ездить в центре Улан-Удэ станет еще сложнее
Там ограничат движение еще на одном участке
Текст: Андрей Константинов
С понедельника, 7 июля, в Улан-Удэ ограничат движение транспорта по улице Смолина.
«На участке пересечения с улицей Модогоева, рядом с Медицинским колледжем, ограничат движение транспорта по одной полосе. Полностью улица перекрыта не будет. На данном участке будут проводиться работы по замене старых коммунальных сетей. Они продлятся до конца июля», - сообщили в мэрии города.
Напомним, сейчас движение в центре Улан-Удэ ограничено еще на нескольких участках.
«На участке пересечения с улицей Модогоева, рядом с Медицинским колледжем, ограничат движение транспорта по одной полосе. Полностью улица перекрыта не будет. На данном участке будут проводиться работы по замене старых коммунальных сетей. Они продлятся до конца июля», - сообщили в мэрии города.
Напомним, сейчас движение в центре Улан-Удэ ограничено еще на нескольких участках.
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