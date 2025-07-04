В Бурятии предрекают проблемы с сеном

Аномально жаркая погода в республике, которая стояла на прошлой неделе, убивает сельскохозяйственные культуры и сенокосные угодья. Особенно серьезная ситуация сложилась в Баргузинском, Курумканском, Еравнинском, Хоринском и Кижингинском районах. Даже в обычно благополучных районах бьют тревогу из-за отсутствия дождей.- В конце мая хорошо полило, есть всходы. Не сказать, что земля совсем сухая – на глубине 5 - 7 см есть влага, но температура поверхности доходит до 70 градусов, из-за чего нижние листья скручиваются. Вот рапс, например, весь вялый, – делится руководитель ООО «Куйтунское» фермер Виктор Мясников.Из-за жары приостановлена химпрополка, потому как обработка гербицидами создает дополнительную нагрузку на растения.- Недельная жара уже сказалась на будущем урожае – он будет ниже потенциального, несмотря на применение удобрений и средств защиты растений. Зерновые сбрасывают колосья, рапс угнетен, – отмечает аграрий.В ряде районов прошли дожди, что немного улучшило ситуацию. Долгожданная влага смочила поля Закамны, Бичуры, Тарбагатая. Ждут осадки в Еравнинском, Курумканском, Баргузинском, Хоринском районах.- Сложившиеся аномальные погодные условия серьезно влияют на сельхозкультуры. Несмотря на усилия аграриев, около 10 тыс. га посевов остаются в зоне риска. Мы рекомендуем хозяйствам сдвигать сроки работ и использовать засухоустойчивые сорта. Что касается картофелеводства и овощеводства, там аграрии могут орошать поля, в отличие от зерновых и кормовых культур, которые напрямую зависят от осадков. Ожидаемые дожди могут частично исправить положение, но ливни нежелательны из-за риска эрозии почвы. Посевная кампания завершена успешно, однако итоговые показатели урожая будут определяться погодными условиями в ближайшие недели, – говорит начальник отдела растениеводства минсельхоза республики Туяна Тодорхоева.Между тем выходом из сложившейся ситуации могло бы стать подключение к системе мелиорации. Она доступна практически во всех районах Бурятии, аграриям только необходимо заключить договор с Бурятмелиоводхозом. Однако многие фермеры предпочитают экономить. Как говорят в минсельхозе, мелкие хозяйства могут объединяться и совместно заключить договор на проведение системы орошения — вскладчину выйдет дешевле.Ожидаемые дожди дадут возможность завершить посевную кампанию – часть зерновых и кормовых культур необходимо успеть посеять до 12 июля.На сегодня, согласно оперативным данным, выполнение планов по посевной находится на значениях 93,1%. Незасеянные зерновыми поля засадят кормовыми культурами.- В целом в республике посевная кампания прошла без каких-либо эксцессов, острых проблем. Конечно, погодные условия внесли свои коррективы, с последствиями от которых мы столкнемся уже осенью этого года, - говорит Туяна Тодорхоева.В текущих условиях лучше всего адаптировались яровая рожь среди зерновых и суданская трава среди кормовых культур.Однако уже сейчас республике грозит дефицит сена, которое является одним из основных кормов для КРС и МРС.