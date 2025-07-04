Улан-удэнцев приглашают на первую квиз-игру на бурятском языке

25 июля в Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова состоится первая интеллектуальная квиз-игра «Сэсэн наадан» (возрастное ограничение 16+).

Она пройдет исключительно на бурятском языке. Команда должна состоять из пяти человек. Участников ждёт пять раундов по десять вопросов. Тематика - фильмы и сериалы.

– Формат квиза мы выбрали не случайно – такие игры сегодня востребованы. Библиотекам важно идти в ногу со временем, предлагая не только полезные, но и по-настоящему интересные мероприятия. В нашем городе квиз на бурятском языке будет проводиться впервые, и для нас это большой шаг. Мы хотим, чтобы бурятский язык звучал чаще – в новых и живых форматах, – сказала заместитель директора по библиотечной работе Ольга Эрдыниева.

В рамках проекта «Сэсэн наадан» запланирована серия квизов, где каждый раунд и каждый вопрос будут звучать на бурятском языке.

Зарегистрироваться можно здесь (https://tsentralnaya-gorods.timepad.ru/event/3416694/)

Возрастное ограничение 16+

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ