В Забайкалье для правительства купят три внедорожника за 16 миллионов рублей

Центр транспортного обслуживания Забайкальского края объявил аукцион о покупке TANK 300 Adventure, TANK 400 Adventure и TANK 400 Premium — это премиальные китайские внедорожники китайской компании Great Wall. Аукцион опубликован на портале госзакупок.Начальная стоимость контракта, как сообщает «Чита.ру», составляет 15,9 миллиона рублей. Поставщиков ищут до 11 июля, затем с выигравшей аукцион фирмой заключат контракт.Китайские автомобили имеют мощные двигатели, дороги в обслуживании, расходуют много топлива, но хороши для бездорожья Забкрая. Предположительно, на одном из внедорожников будет ездить губернатор края Александр Осипов.