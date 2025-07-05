Общество 05.07.2025 в 07:04

В Забайкалье для правительства купят три внедорожника за 16 миллионов рублей

Чиновники лучше всех знают, на каких дорогах им предстоит ездить
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье для правительства купят три внедорожника за 16 миллионов рублей
Фото: freepik.com
Центр транспортного обслуживания Забайкальского края объявил аукцион о покупке TANK 300 Adventure, TANK 400 Adventure и TANK 400 Premium — это премиальные китайские внедорожники китайской компании Great Wall. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта, как сообщает «Чита.ру», составляет 15,9 миллиона рублей. Поставщиков ищут до 11 июля, затем с выигравшей аукцион фирмой заключат контракт.

Китайские автомобили имеют мощные двигатели, дороги в обслуживании, расходуют много топлива, но хороши для бездорожья Забкрая. Предположительно, на одном из внедорожников будет ездить губернатор края Александр Осипов. 
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