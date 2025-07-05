Общество 05.07.2025 в 07:04
В Забайкалье для правительства купят три внедорожника за 16 миллионов рублей
Чиновники лучше всех знают, на каких дорогах им предстоит ездить
Текст: Иван Иванов
Центр транспортного обслуживания Забайкальского края объявил аукцион о покупке TANK 300 Adventure, TANK 400 Adventure и TANK 400 Premium — это премиальные китайские внедорожники китайской компании Great Wall. Аукцион опубликован на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта, как сообщает «Чита.ру», составляет 15,9 миллиона рублей. Поставщиков ищут до 11 июля, затем с выигравшей аукцион фирмой заключат контракт.
Китайские автомобили имеют мощные двигатели, дороги в обслуживании, расходуют много топлива, но хороши для бездорожья Забкрая. Предположительно, на одном из внедорожников будет ездить губернатор края Александр Осипов.
Начальная стоимость контракта, как сообщает «Чита.ру», составляет 15,9 миллиона рублей. Поставщиков ищут до 11 июля, затем с выигравшей аукцион фирмой заключат контракт.
Китайские автомобили имеют мощные двигатели, дороги в обслуживании, расходуют много топлива, но хороши для бездорожья Забкрая. Предположительно, на одном из внедорожников будет ездить губернатор края Александр Осипов.
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