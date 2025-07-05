Общество 05.07.2025 в 09:12

Монголия не успевает отгружать гигантские партии угля в Китай

9 грузовых поездов и 260 грузовиков теперь ежедневно будут перевозить уголь в Китай
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Текст: Иван Иванов
Монголия не успевает отгружать гигантские партии угля в Китай
Фото: архив «Номер один»
Компания "Монгольская железная дорога", являющаяся долгосрочным перевозчиком в Китай угля, обязалась перевезти в этом году пять миллионов тонн грузов, что требует ежемесячных перевозок более 800 тысяч тонн. В связи с этим компания запланировала и уже приступила к осуществлению экспортных перевозок ежедневно на девяти поездах по 58 вагонов каждый и с использованием 260 единиц техники. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

На недавней встрече с монгольскими партнерами в Улан-Баторе председатель Совета директоров китайской компании электронной коммерции Чжан Яньшэн отметил: "В настоящее время на железнодорожной станции “Тавантолгой” скопилось 30 тысяч тонн угля. Поскольку работы только начались, возникают неотложные вопросы, требующие совместного решения. Например, перевозка грузов задерживается на 1–2 дня, а транспортные средства не могут своевременно подъехать к устью шахты, что вызывает задержки в процессе транспортировки угля и может привести к несвоевременному выполнению перевозок". 

В соответствии с монголо-китайским соглашением ожидается, что Монголия перевезет 247 миллионов тонн грузов в течение 16 лет, что внесет значительный вклад в экономику страны и принесет доход в размере 3,7 миллиарда долларов США в текущих ценах.

Монголия активно наращивает экспорт угля на фоне введённых Китаем против России новых таможенных пошлин на ввозимый уголь. Монголия в отличие от России, не облагается пошлинами, что даёт ей преимущество. Между тем на фоне резкого снижения поставок угля на экспорт в Кемеровской области начали закрывать шахты и увольнять шахтеров.
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