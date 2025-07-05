В Бурятии посоветовали не ругаться в домовых чатах

Сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность, предупредил россиян юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что чаты считаются публичным пространством, поэтому там, как и в реальной жизни, агрессия недопустима.По словам эксперта, который рассказал об этом изданию «Москва-24», штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, может быть даже больше, чем при конфликте в реальной жизни. В случае использования электронных средств он может достигать от пяти до десяти тысяч рублей. А за клевету через домовой чат предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа до миллиона рублей, обязательных работ до 240 часов или лишения свободы на срок до двух лет. Уголовная ответственность распространится и на угрозы убийством или причинение вреда здоровью.«Агрессия в обществе нарастает и в домовых чатах Улан-Удэ люди часто не сдерживаются и говорят, что думают, и что в итоге они нарушают границы личности человека и его репутацию. Причём «доказательная база проста как два клика и судебные органы в Бурятии легко и быстро выносят решения в пользу ответчиков», - сообщил юрист Анатолий Николаев. По его словам в случае возникновения конфликтной ситуации в чатах необходимо немедленно прекращать переписку с соседями.