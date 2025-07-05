Самолёт «Байкал» вновь подорожал

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса поделился с авиаперевозчиками информацией о новых ценах на отечественные самолеты с поставками в 2026 году. Об этом сообщают «Известия».Прогнозная стоимость иркутского МС-21 составит 7,6 млрд руб. Тогда как в 2023-м его оценивали в 4,3-4,6 млрд руб. без учета субсидий ФНБ. Стоимость ЛМС-901 "Байкал" тоже поднялась и составит 315-320 млн руб. Меняется она часто и резко. В прошлом году заявленная производителями цена ЛМС-901 за считанные дни снизилась с 455 млн до 260 млн руб.Летно-технические характеристики всех этих самолетов пока не соответствуют плановым. Работа по ним еще ведется.В "Ростехе" поясняют, что прогнозные цены озвучивались давно. С тех пор экономическая ситуация и ставка ЦБ изменились, выросли и затраты на создание импортозамещенных версий. Все дорожает, включая материалы, электронику, стоимость других компонентов.Также некорректно сравнивать первые образцы самолетов, цена на которые всегда выше, и машины, выпускаемые длительное время большими тиражами, добавляют в госкорпорации. Когда производство будет расти, цена начнет снижаться.Как известно на примере крупных авиапроизводителей, стоимость может сильно отличаться даже в зависимости от размера заказа: тем, кто приобретает самолеты большой партией, обычно предлагают самую приятную цену.В "Ростехе" отмечают, что иностранные самолеты попросту недоступны российскому рынку уже несколько лет. Поэтому можно сколько угодно сравнивать отечественные лайнеры с Airbus и Boeing, но эти производители запретили продажи своих самолетов российским компаниям.