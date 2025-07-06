При невыплате зарплаты можно не работать
Работники организаций могут не выходить на работу, если им задерживают зарплату
Так можно поступить после 15 дней задержки. Мера распространяется на всех, кроме силовиков, сотрудников МЧС, врачей, госслужащих и военных. При этом нужно письменно уведомить работодателя — он должен погасить долг в полном объёме с учётом всех компенсаций.
Российское трудовое право дает эту возможность при соблюдении определенных условий, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».
Но без уведомления невыход на работу будет считаться прогулом.
Если же работодатель задерживает выплату более чем на один день, сотрудник получает ряд прав независимо от причины и суммы задолженности.
«Согласно статьям 142, 236 и 237 Трудового кодекса РФ, он может потребовать компенсацию за каждый день просрочки (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга), приостановить работу при задержке более 15 календарных дней, а также в случае необходимости взыскать компенсацию морального вреда через суд», — объяснил эксперт.
Фото: "Номер один"