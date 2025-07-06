Общество 06.07.2025 в 11:29

При невыплате зарплаты можно не работать

Работники организаций могут не выходить на работу, если им задерживают зарплату

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Текст: Иван Иванов
При невыплате зарплаты можно не работать

Так можно поступить после 15 дней задержки. Мера распространяется на всех, кроме силовиков, сотрудников МЧС, врачей, госслужащих и военных. При этом нужно письменно уведомить работодателя — он должен погасить долг в полном объёме с учётом всех компенсаций.

Российское трудовое право дает эту возможность при соблюдении определенных условий, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Шумейко, налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры».

Но без уведомления невыход на работу будет считаться прогулом.

Если же работодатель задерживает выплату более чем на один день, сотрудник получает ряд прав независимо от причины и суммы задолженности.

«Согласно статьям 142, 236 и 237 Трудового кодекса РФ, он может потребовать компенсацию за каждый день просрочки (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга), приостановить работу при задержке более 15 календарных дней, а также в случае необходимости взыскать компенсацию морального вреда через суд», — объяснил эксперт.


Фото: "Номер один"

 

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