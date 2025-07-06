В Бурятии растет число лесных пожаров

На утро 6 июля в республике действет 18 лесных пожаров. Леса горят в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах на общей площади 13 468 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

За прошедшие сутки в республике обнаружили шесть новых возгораний – в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском и Хоринском районах. Все они возникли из-за гроз. За 24 часа ликвидировать удалось один очаг в Баунтовском районе на 439 га. Локализовали ещё три – в Баргузинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на 5 112 га.

Всего со стихией борется 601 человек. Это авиалесоохрана (в том числе 103 человека – из федерального резерва, 50 сотрудников Тюменской авиабазы, 43 специалиста из Хабаровска, 12 – из Кирова, 20 – из Архангельска, 16 – из Перми и 10 – из Вологды), лесная охрана (включая 50 специалистов из Иркутска) и привлечённые лица. Задействовано 79 единиц техники.

В лесах Бурятии по-прежнему действует режим ЧС, напоминают в РАЛХ. При обнаружении возгораний жителей республики просят звонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (3012) 20-44-44.





Фото: "Номер один"