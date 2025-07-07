Удары молнии устроили девять новых пожаров в лесах Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено 9 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Все они возникли вследствие удара молнии.

Удалось ликвидировать пять из них в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах, площадью около 5 тысяч гектаров.

- По оперативным данным, утром 7 июля, действует 22 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах, на общей площади 9 208 га. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 647 человек и 79 единиц техники, - рассказали в РАЛХ.

Фото: loon.site