Общество 07.07.2025 в 09:50
В Улан-Удэ задержали грабителя, избившего свою знакомую
У женщины он отобрал деньги, телефоны и документы
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники Росгвардии Бурятии накануне задержали жителя Улан-Удэ, который избил свою знакомую, а уходя отобрал у нее сумку с двумя мобильными телефонами, документами и деньгами. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и передала приметы преступника.
Заметили мужчину, схожего с оперативной ориентировкой, на одной из улиц в Железнодорожном районе. Там он распивал спиртное. При себе у него была часть похищенного имущества, в том числе, мобильный телефон.
- Задержанный, ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решение. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело, - рассказали в Росгвардии республики.
Фото: Росгвардия РБ
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