В Улан-Удэ задержали грабителя, избившего свою знакомую

Сотрудники Росгвардии Бурятии накануне задержали жителя Улан-Удэ, который избил свою знакомую, а уходя отобрал у нее сумку с двумя мобильными телефонами, документами и деньгами. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и передала приметы преступника.

Заметили мужчину, схожего с оперативной ориентировкой, на одной из улиц в Железнодорожном районе. Там он распивал спиртное. При себе у него была часть похищенного имущества, в том числе, мобильный телефон.

- Задержанный, ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решение. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело, - рассказали в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия РБ