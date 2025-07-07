Общество 07.07.2025 в 10:08

В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность

Компания слишком долго возвращала улан-удэнке отключенное электричество
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ компанию «Читаэнергосбыт» оштрафовали за то, что она вовремя не вернула электричество отключенному абоненту. Как сообщили в Госстройжилнадзоре, ситуация произошла в СНТ «Металлист» в апреле этого года. Там одна из жительниц накопила крупную задолженность за свет - более 13 тысяч рублей. За это ей отключили электричество. 29 апреля долг, а также услуги по возобновлению подключения, женщина оплатила. Несмотря на это, свет ей вернули лишь 5 мая.

«При рассмотрении обстоятельств дела подтверждено, что АО «Читаэнергосбыт» нарушило порядок ограничения коммунальной услуги. После оплаты долга возобновить подачу электроэнергии следовало в течение двух календарных дней, фактически же подключение было лишь на шестые сутки после погашения задолженности. Кроме того, почтовое уведомление об ограничении услуги потребителем получено не было», - рассказали в Госстройжилнадзоре.

Поскольку действия энергокомпании нарушили права потребителя, ей выписали административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
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