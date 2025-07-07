Общество 07.07.2025 в 10:17
В Монголию приехал японский император и его супруга
Это первый визит царских особ в страну
Текст: Иван Иванов
6 июля император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в Монголию с государственным визитом. Это первый визит императорских особ в эту страну.
Приглашение они получили от президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. С ним они проведут официальную встречу для обсуждения путей углубления двусторонних отношений и установления прочной дружбы между народами двух стран, сообщает «Монцамэ».
Императорская чета будет присутствовать на церемонии открытия Национального праздника «Наадам» в качестве почетных гостей.
Приглашение они получили от президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. С ним они проведут официальную встречу для обсуждения путей углубления двусторонних отношений и установления прочной дружбы между народами двух стран, сообщает «Монцамэ».
Императорская чета будет присутствовать на церемонии открытия Национального праздника «Наадам» в качестве почетных гостей.
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