В Монголию приехал японский император и его супруга

6 июля император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в Монголию с государственным визитом. Это первый визит императорских особ в эту страну.Приглашение они получили от президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха. С ним они проведут официальную встречу для обсуждения путей углубления двусторонних отношений и установления прочной дружбы между народами двух стран, сообщает «Монцамэ».Императорская чета будет присутствовать на церемонии открытия Национального праздника «Наадам» в качестве почетных гостей.