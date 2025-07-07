В Заиграевском районе Бурятии опровергли информацию о медведе

В Заиграевском районе Бурятии опровергли информацию о появлении медведя. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором косолапый переходит трассу, не испугавшись потока транспорта. Сообщалось, что видео снято жителями села Онохой недалеко от Улан-Удэ.«Сообщений о медведе в нашем районе не поступало. Судя по видео, снято не в нашем районе. На видео виден знак «Суходол». Суходола в нашем районе нет», - цитирует сообщение Единой дежурной диспетчерской службы телеграм-канал «Заиграево-инфо.24/7».