Бурятия станет центром притяжения молодых медиков со всей России

С 9 по 12 июля в Улан-Удэ на площадке Физкультурно-спортивного комплекса состоится V Байкальский медицинский молодежный форум «Здоровье — энергия будущего» (возрастное ограничение 16+).

В этом году мероприятие соберет более 1000 молодых специалистов со всей России: Московской, Челябинской, Иркутской, Мурманской областей, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия) и других регионов и станет уникальной площадкой для обмена знаниями и опытом, повышения квалификации, обсуждения актуальных вызовов в здравоохранении и передовых практик.

Стратегическая цель мероприятия — объединение и интеграция медицинской молодежи регионов РФ в процесс инновационного развития здравоохранения Российской Федерации с охватом медицинских организаций разных форм собственности, а также повышение вовлеченности и мотивации молодых медицинских работников. Участники форума получат баллы непрерывного медицинского образования (НМО).

Всех участников ждет насыщенная программа - 12 секций научно-практической конференции, выступления экспертов Минздрава России, ведущих медицинских ВУЗов, научных центров и многое другое.

- При поддержке главы Бурятии Алексея Самбуевича форум проводится с 2016 года на регулярной основе, вызывая огромный интерес у молодых людей. С каждым годом число участников растет, а география расширяется. Мы всегда всесторонне поддерживаем наших молодых специалистов, открыты к диалогу и готовы к внедрению новых идей и интересных предложений, — отметила зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Ждем всех молодых и амбициозных на нашем форуме! Наша молодежь — будущее Бурятии!

Регистрация и подробная информация на сайте: https://baikalmedforum.ru/.

Возрастное ограничение 16+

Фото: правительство Бурятии