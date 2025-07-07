Общество 07.07.2025 в 11:33

В Бурятии яблоки могут преодолеть 300-рублёвую отметку

Урожай яблок и ягод в регионах России некому собирать
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии яблоки могут преодолеть 300-рублёвую отметку

В России из-за отсутствия трудовых мигрантов некому собирать урожай яблок, сообщает портал moika78.ru. Об этом заявил президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. В беседе с «Агроинвестор» он привел в пример Краснодарский край и Тамбовскую область.

По словам эксперта, руководства регионов запретили в этой сфере нанимать мигрантов. Дефицита сборщиков у местных сельхозпроизводителей пока не было, однако проблемы здесь могут возникнуть во время сезона сбора яблок в августе.

В целом, в этом году сбор урожая по многим продовольственным культурам опаздывает по сравнению с прошлым годом. Прежде всего в связи с нехваткой рабочих рук. Многие российские сезонные рабочие уехали на заработки на вахты и на спецоперацию, а мигрантам стало невыгодно трудиться в России из-за падения курса рубля на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате «геополитического фактора» стоимость яблок по стране может резко возрасти и уже этой осенью в республике может достигнуть 300 рублей за килограмм.

Фото: loon.site

 

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