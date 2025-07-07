За три дня в Бурятии поймали около тысячи водителей-нарушителей

За минувшие три дня на дорогах Бурятии инспекторами ДПС пресечено свыше 970 нарушений ПДД. 70 водителей были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством, так как находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С 4 по 6 июля было зарегистрировано 54 аварии с механическими повреждениями ТС. Есть одно ДТП с пострадавшими. Оно произошло в минувшую пятницу, 4 июля, в кяхтинском районе. Группа молодых людей разбилась на иномарке, съехав с дороги и перевернув машину. В результате аварии двое 25-летних пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а один 23-летний пассажир погиб на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

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