Общество 07.07.2025 в 12:06

Жители Бурятии могут проконсультироваться по вопросам платных образовательных услуг

Для них с 07 по 18 июля будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут проконсультироваться по вопросам платных образовательных услуг

Жители Бурятии могут проконсультироваться по вопросам оказания платных образовательных услуг. Для них с 07 по 18 июля будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора.

- С 07 по 18 июля 2025 г. управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия организована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане могут обратиться на «горячую линию» и задать интересующие вопросы по телефону: 8(3012)37-15-30 в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Кроме того, можно обратиться в Единый Консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону «горячей» линии: 8 800 555-49-43.

 

Фото: loon.site

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