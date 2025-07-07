Жители Бурятии могут проконсультироваться по вопросам платных образовательных услуг

Жители Бурятии могут проконсультироваться по вопросам оказания платных образовательных услуг. Для них с 07 по 18 июля будет работать «горячая линия» Роспотребнадзора.

- С 07 по 18 июля 2025 г. управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия организована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане могут обратиться на «горячую линию» и задать интересующие вопросы по телефону: 8(3012)37-15-30 в рабочие дни с 8.30 ч. до 17.30 ч, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Кроме того, можно обратиться в Единый Консультационный центр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону «горячей» линии: 8 800 555-49-43.

Фото: loon.site