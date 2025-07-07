Общество 07.07.2025 в 12:41

Организация «Голоса кочевников» в Бурятии обошлась в 70 млн рублей

На мероприятие продано 24 тысячи билетов
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Текст: Петр Санжиев
Организация «Голоса кочевников» в Бурятии обошлась в 70 млн рублей
Фото: архив «Номер один»
В «Степном кочевнике» 11-12 июля пройдет самый многолюдный в своей истории международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+). На его организацию ушло 70 млн рублей, включая поддержку из бюджета. 

Бурятская государственная филармония, которая является организатором фестиваля, ставит цель вывести «Голос кочевников» на самоокупаемость, но пока этого не произошло. На фестиваль текущего года продано 24 тыс. билетов. Для сравнения, в прошлый раз продали почти 17 тыс. билетов. Интерес зрителей заметно вырос, что стало сюрпризом для организаторов. 

Ожидается выступление 47 групп, из которых около десяти представят Бурятию. Среди зарубежных групп будут коллективы из Казахстана, Монголии, некоторых других стран. Участники фестиваля выступят на трех сценах - Солнце, Луна и Звезда. Ожидается, что несколько песен споет российская певица Максим, которая приедет на фестиваль. Вообще обещают максимально соблюдать график выступлений групп.

Зрители будут проходить досмотр, пронос алкоголя запрещен. Входов будет три. В целом, количество полицейских, следящих за порядком, заметно вырастет. Как и число волонтеров, которые, в том числе, помогут убрать территорию после завершения фестиваля. 

В палаточных лагерях установят камеры видеонаблюдения. Один лагерь расположится за сценой Солнце, а второй сместят за территорию фестиваля. 

Организаторы отмечают, что комплекс «Степной кочевник» с его 6 гектарами не очень велик, поэтому все было хорошо продумано. Так, подготовлена дорога для личного автотранспорта. 

Организаторы провозглашают, что «Голос кочевников» давно не является фестивалем этнической музыки, а представляет целый ряд направлений. Также они говорят, что ориентируются на лучшие фестивали мира. При подготовке мероприятия местных ресурсов не хватило. Так, сцену Солнце готовит команда, приехавшая из другого региона.
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