Развенчивания культа личности Сталина признано ошибочным

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

Речь идет о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС о культе личности Сталина, с которым тот выступил 25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС.

Участники XIX съезда КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в селе Рождествено Московской области.

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РБК.

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с закрытым докладом на XX съезде КПСС, где раскритиковал политику Сталина. Он подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов, создание культа личности Сталина.

Согласно данным МВД СССР, составленным в конце 1953 года, за время руководства страной Иосифом Сталиным органами ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ были арестованы 5 951 364 человека, из них осуждены 4 600 306 человек. К расстрелу приговорили 799 455 человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2016 году называл заслугами Владимира Ленина и Иосифа Сталина то, что они «всю империю собрали, девять тысяч заводов лучших построили, самую лучшую социальную политику дали, создали по сути ракетно-ядерное оружие и прорвались в космос». Он критиковал Хрущева за то, что тот попытался развенчать «ленинско-сталинскую модернизацию» и тем самым «совершил преступление перед народами». О проводимых сталинских репрессиях в отношении государственных деятелей и военного руководства СССР, которые ослабили страну накануне Второй Мировой войны, Зюганов ничего не сказал.

Фото: loon.site