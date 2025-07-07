Общество 07.07.2025 в 13:43

В Бурятии покажут фильм об адаптивном спорте для земляков, пострадавших на СВО

Они добиваются в нем успехов
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии покажут фильм об адаптивном спорте для земляков, пострадавших на СВО

При поддержке минспорта Бурятии в республике сняли 25- минутный фильм об участниках спецоперации, которые после получения серьезных травм в боях, вернулись на малую Родину и занялись адаптивным спортом (волейбол сидя и другие виды).

Это документальная лента носит название «Бурятия. История мужества». Ее особенность - нет закадрового текста, в кадре говорят сами наши героические земляки, не сломавшиеся после ударов судьбы, полученных ими на линии боевого соприкосновения. Тяжелые травмы, даже ампутации, к сожалению, это часть боевых действий.

Еще в прошлом году по поручению главы республики Алексея Цыденова в регионе обратили особое внимание на адаптивный спорт. Исходя из новостей, которые идут со стороны Украины, тяжелых телесных повреждений у российских бойцов на спецоперации, очевидно, станет еще больше. Власти Незалежной приняли недавно решение отозвать подпись Украины под международной конвенцией о запрете использования, производства, оборота противопехотных мин. Для тех, кто идет в наступление, преодолевать такие мины очень непросто. А российская армия как раз наступает. Тем актуальнее уже сейчас наращивать работу с пострадавшими бойцами, возвращающимися домой.

Фильм показывает, что бурятские участники спецоперации даже после серьезных травм не сдаются, не замыкаются в себе, а продолжают жить. Это лента о дружбе, надежде, взаимопомощи, силе духа.

Символично, что фильм появился в Год защитника Отечества, который идет сейчас. 10 июля фильм, работа над которым шла полгода, планируется презентовать в Национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ. Затем его покажут по местному телевидению. В перспективе, возможно, ленту будут демонстрировать в сельских ДК по всей Бурятии. Но этот момент еще надо дополнительно проработать. Но, считаем, что фильм о героических земляках должны показать в каждом районе республики.

Возрастной ценз 6+

Фото: Номер один

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